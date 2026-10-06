Anh khẳng định RAF Fairford vẫn an toàn sau khi Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom

Chính phủ Anh khẳng định căn cứ không quân RAF Fairford vẫn an toàn, sau khi Mỹ bất ngờ đưa toàn bộ máy bay ném bom đang triển khai tại đây về nước do xuất hiện những mối đe dọa được cho là nhằm vào căn cứ này.

Theo phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Anh, hiện không có thay đổi trong đánh giá của Chính phủ về tình hình an ninh tại RAF Fairford, và căn cứ vẫn an toàn. London cũng từ chối bình luận về các quyết định quân sự của Mỹ. Chính phủ Anh cho biết đang đầu tư 470 triệu bảng để tăng cường an ninh cho các căn cứ quốc phòng trên toàn quốc.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc xác nhận toàn bộ máy bay ném bom của Mỹ tại RAF Fairford đã được điều chuyển về các căn cứ ở Mỹ. Số máy bay này được cho là khoảng 12 chiếc, chủ yếu gồm B-1, trong khi các nguồn tin khác cho biết hoạt động điều chuyển cũng liên quan tới B-2 và B-52. RAF Fairford là một trong những địa điểm triển khai máy bay ném bom quan trọng của Mỹ tại châu Âu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 cũng đã xác nhận việc rút máy bay là do “những mối đe dọa” và cho biết Washington đã xác định được những người đưa ra lời đe dọa. Khi được hỏi liệu có phải một mối đe dọa cụ thể khiến Mỹ đưa máy bay rời căn cứ hay không, ông Trump trả lời có, đồng thời cho rằng không có lý do để tiếp tục duy trì các máy bay ở đó khi đã xuất hiện nguy cơ.

Theo giới chức Mỹ, một trong những khả năng được xem xét là nguy cơ xảy ra cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào RAF Fairford. Tuy nhiên, mức độ và thời điểm của mối đe dọa chưa được công bố.

Trước đó, ngày 27/9, cảnh sát Anh bắt giữ 5 người đàn ông gần RAF Fairford với cáo buộc liên quan đến khủng bố. Một công dân mang hai quốc tịch Anh-Iran cũng bị bắt ngày 1/10. Tất cả sau đó được tại ngoại trong khi cuộc điều tra mở rộng vẫn tiếp tục. Thủ tướng Anh cho biết có dấu hiệu rõ ràng về sự liên quan của Iran đến vụ việc, song Tehran lên tiếng phủ nhận.

Ngọc Liên