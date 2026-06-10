Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng

Chính quyền Afghanistan ngày 10/6 cho biết Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào lãnh thổ nước này, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương, trong bối cảnh giao tranh giữa hai nước tiếp tục leo thang sau nhiều tháng căng thẳng.

Chính phủ Afghanistan cáo buộc Pakistan tiến hành các cuộc không kích mới gây thương vong tại Afghanistan. Ảnh: AP.

Các quan chức Afghanistan cáo buộc quân đội Pakistan đã xâm phạm không phận nước này và tiến hành không kích nhằm vào các khu dân cư tại các tỉnh Kunar, Khost và Paktika.

Các cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi các tay súng bị nghi thuộc phong trào Taliban Pakistan (TTP) tấn công một chốt an ninh tại khu vực Hasan Khel, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc Pakistan, giáp biên giới Afghanistan. Theo Bộ Nội vụ Pakistan, vụ việc đã dẫn đến một cuộc đấu súng dữ dội khiến 6 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Giới chức địa phương Pakistan cho biết lực lượng an ninh đã tiêu diệt 8 tay súng và ngăn chặn một nỗ lực đánh chiếm chốt kiểm soát. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục tăng cường các chiến dịch chống các nhóm vũ trang mà Islamabad cho là đe dọa hòa bình và an ninh quốc gia.

Làn sóng bạo lực mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ giai đoạn ổn định tương đối kéo dài nhiều tháng giữa Pakistan và Afghanistan. Hai nước, từng duy trì quan hệ đồng minh nhưng hiện tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc, đã chứng kiến cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất trong nhiều năm vào tháng 2 vừa qua.

Đến tháng 3, Islamabad và Kabul đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời dưới sự thúc đẩy của Trung Quốc. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn được đánh giá là mong manh, trong khi Bắc Kinh tiếp tục nỗ lực đóng vai trò trung gian nhằm hỗ trợ hai bên tìm kiếm giải pháp cho các bất đồng an ninh và biên giới.

Một thành viên lực lượng an ninh Taliban đứng gác bên cạnh một khẩu pháo phòng không, theo dõi nguy cơ không kích từ Pakistan tại huyện Tere Zayi, tỉnh Khost của Afghanistan, ngày 2 tháng 3. Ảnh: AFP.

Quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan liên tục căng thẳng kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào năm 2021. Islamabad nhiều lần yêu cầu Kabul có biện pháp mạnh đối với phong trào Taliban Pakistan (TTP), lực lượng mà Pakistan cáo buộc thực hiện nhiều vụ tấn công trên lãnh thổ nước này. Trong khi đó, phía Afghanistan cho rằng Pakistan mới là bên dung túng các nhóm vũ trang gây mất ổn định đối với chủ quyền và an ninh của Afghanistan.

Thúy Hà