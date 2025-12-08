9 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá Futsal tỉnh Thanh Hóa

Chiều 8/12, tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) phường Sầm Sơn, Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Thanh Hóa phối hợp cùng UBND phường Sầm Sơn tổ chức buổi họp chuyên môn và bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Futsal (trong nhà) tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Lễ bốc thăm chia bảng cho giải đấu diễn ra tại cuộc họp chiều 8/12.

Giải bóng đá Futsal tỉnh Thanh Hóa, năm 2025 là sân chơi truyền thống được tổ chức thường niên dành cho các câu lạc bộ bóng đá phong trào trên địa bàn tỉnh. Giải năm nay sẽ được khởi tranh từ chiều ngày 9/12 tại Nhà thi đấu TDTT phường Sầm Sơn.

Đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh và các đội tham dự buổi lễ.

Lễ bốc thăm, chia bảng với sự theo dõi của đại diện các đội bóng và bộ phận chuyên môn của LĐBĐ Thanh Hóa. Quy trình bốc thăm, xếp lịch thi đấu được thực hiện công khai, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng điều lệ giải, giúp các đội nắm rõ lịch thi đấu để chủ động kế hoạch chuẩn bị lực lượng.

Các đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Ba đội xếp nhất mỗi bảng và một đội nhì có số điểm cao nhất lọt vào vòng bán kết. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các đội: FC Family - Thanh niên Sầm Sơn, FC Đề Lĩnh Sầm Sơn, FC Sơn Trang. Bảng B gồm các đội: FC Tuấn Phong, Trung tâm tín chấp - VPBank, FC trẻ Sầm Sơn. Bảng C là cuộc đua tranh của FC 36 New, FC The Tigers và FC Beer Club.

Các trận đấu được áp dụng luật bóng đá Futsal 5 người của FIFA.

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Duy Tự cho biết công tác chuẩn bị và tổ chức giải đã được triển khai chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời yêu cầu các đội tham gia phải tuân thủ đầy đủ các quy định, điều lệ giải đấu, đảm bảo giải diễn ra đúng tiến độ, minh bạch và công bằng.

Tại buổi họp chuyên môn, ban tổ chức đã triển khai công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban, các thành viên; thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, trọng tài, xác định đối tượng cầu thủ tham gia giải đúng quy định. 9 đội bóng đã thông qua điều lệ giải, đăng ký áo thi đấu, trao đổi và thống nhất những vấn đề liên quan đến giải đấu.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký LĐBĐ Thanh Hóa Phạm Cẩm Hùng giải đáp thắc mắc của các đội bóng tham dự.

Hiện công tác tổ chức đã hoàn thành bao gồm rà soát cơ sở vật chất, hệ thống sân bãi, ánh sáng và các điều kiện phục vụ thi đấu, nhằm đảm bảo giải diễn ra thuận lợi, an toàn và đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Ban tổ chức kiểm tra điều kiện thi đấu trong chiều 8/12.

Giải bóng đá Futsal tỉnh Thanh Hóa năm 2025 hứa hẹn mang đến những trận đấu chất lượng, là sân chơi quan trọng giúp các đội duy trì niềm đam mê bóng đá, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Futsal trong thời gian tới.

Anh Tuân