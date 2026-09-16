Cảnh báo 74 xã ở Thanh Hóa có nguy cơ sạt lở đất trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có nguy cơ cao xảy ra tại 74 xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; trong đó 16 xã được cảnh báo nguy cơ ở mức rất cao.

Theo tin cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát lúc 7h35 ngày 16/9, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được tại một số điểm khá lớn như Thanh Tân (xã Thanh Kỳ) 201,6mm, Tam Văn (xã Văn Phú) 199mm, Xuân Bình (xã Xuân Bình) 195mm.

Mô hình độ ẩm đất (Seaffgs) cho thấy hiện trạng độ ẩm đất tại một số khu vực đã gần đạt bão hòa, trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Thanh Hóa có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Do đó, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có nguy cơ xảy ra tại các thôn, xã trong tỉnh.

Theo bản tin cảnh báo, có 74 xã được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất. Trong số này, các xã Yên Thắng, Giao An, Văn Phú, Yên Nhân, Vạn Xuân, Thắng Lộc, Tân Thành, Xuân Bình, Hóa Quỳ, Mậu Lâm, Yên Thọ, Thanh Kỳ, Công Chính và Trường Lâm được cảnh báo nguy cơ ở mức rất cao.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có thể uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội; đồng thời có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

74 xã được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất cụ thể gồm: Tam Chung, Mường Lý, Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Chanh, Hồi Xuân, Trung Thành, Trung Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Hiền Kiệt, Nam Xuân, Thiên Phủ, Bá Thước, Điền Quang, Điền Lư, Quý Lương, Pù Luông, Cổ Lũng, Văn Nho, Thiết Ống, Trung Hạ, Tam Thanh, Quan Sơn, Tam Lư, Sơn Điện, Mường Mìn, Yên Khương, Yên Thắng, Giao An, Văn Phú, Linh Sơn, Đồng Lương, Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ, Minh Sơn, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân, Vân Du, Thạch Quảng, Thạch Bình, Thành Vinh, Ngọc Trạo, Tây Đô, Yên Phú, Xuân Tín, Yên Nhân, Vạn Xuân, Lương Sơn, Luận Thành, Thắng Lộc, Thường Xuân, Xuân Chinh, Tân Thành, Như Xuân, Xuân Bình, Hóa Quỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Như Thanh, Xuân Du, Mậu Lâm, Xuân Thái, Yên Thọ, Thanh Kỳ, Công Chính và Trường Lâm.

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