Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

12 thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Đoàn Việt Nam tham dự Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 có 12 thí sinh, 11 chuyên gia và 11 phiên dịch. Lễ xuất quân vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 15/9.

12 thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48

Đoàn Việt Nam tham dự Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 có 12 thí sinh, 11 chuyên gia và 11 phiên dịch. Lễ xuất quân vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 15/9.

12 thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 lần thứ 48 diễn ra từ ngày 16 đến 27/9 tại Trung Quốc với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn Việt Nam đăng ký tham dự kỳ thi ở 11 nghề gồm: Cơ điện tử; Điện lạnh; Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD; Công nghệ may thời trang; Năng lượng tái tạo; Phay công nghệ cao; Tiện công nghệ cao; Sơn ô tô; Chăm sóc sức khỏe và xã hội; Lắp đặt điện; Công nghệ xe cơ giới hạng nặng. Các thí sinh là học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học

Theo bà Lê Thị Hằng, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là những nghề đòi hỏi tư duy sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, sự tỷ mỷ và độ chính xác cao. Kỳ thi là cơ hội để thí sinh Việt Nam khẳng định năng lực, bản lĩnh và kỹ năng nghề trên đấu trường quốc tế.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết kỳ thi năm nay có nhiều thay đổi với những bài toán mới và cách tiếp cận công nghệ mới. Việc tổ chức kỳ thi tại Trung Quốc, một quốc gia chú trọng phát triển công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số gắn với phát triển, đào tạo kỹ năng cho người lao động sẽ mang đến cơ hội để đoàn Việt Nam tiếp cận những xu hướng mới. Đây cũng là dịp để các chuyên gia, thí sinh Việt Nam tiếp cận, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng đi mới cho giáo dục nghề nghiệp./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Đoàn Việt Nam #Kỹ năng #Kỳ thi #Bộ giáo dục và đào tạo #Thế giới #Giáo dục nghề nghiệp #thí sinh việt nam #Trung Quốc #Chuyên gia #Giáo dục thường xuyên

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

[Sống đẹp] Những trang sách kết nối tri thức

[Sống đẹp] Những trang sách kết nối tri thức

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Sau 2 năm hoạt động, Phòng đọc sách Hội An tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu sách, đặc biệt là các em nhỏ. Với khoảng 2.500 đầu sách được đóng góp từ nhiều nguồn, cùng các lớp...
Kết nối sản phẩm OCOP với dịch vụ du lịch

Kết nối sản phẩm OCOP với dịch vụ du lịch

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa không chỉ sở hữu tài nguyên du lịch phong phú mà còn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Việc đẩy mạnh kết nối, đưa sản phẩm OCOP vào chuỗi dịch vụ du lịch đang mở ra hướng đi chiến lược, vừa nâng tầm...
Bí thư chi đoàn gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Bí thư chi đoàn gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với khát vọng lập nghiệp cùng sự quyết tâm, cần cù của tuổi trẻ, anh Nguyễn Văn Trường (SN 1994) ở xã Thượng Ninh đã làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương với mô hình vườn cây, ao cá hiệu quả cao.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh