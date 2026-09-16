[Sống đẹp] Những trang sách kết nối tri thức
(Baothanhhoa.vn) - Sau 2 năm hoạt động, Phòng đọc sách Hội An tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu sách, đặc biệt là các em nhỏ. Với khoảng 2.500 đầu sách được đóng góp từ nhiều nguồn, cùng các lớp học miễn phí và hoạt động trải nghiệm, nơi đây đang góp phần tạo thêm một không gian đọc, học và vui chơi bổ ích, để tri thức được sẻ chia và tình yêu sách được lan tỏa trong cộng đồng.
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