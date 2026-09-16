Nhiều địa phương miền núi sạt lở, chia cắt

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ tối 15 đến sáng 16/9 nước tại các sông, suối trên địa bàn các xã miền núi Thanh Hóa dâng cao, một số ngầm tràn bị ngập sâu. Mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông.

Sạt lở gây chia cắt giao thông tại bản Cặt, xã Nhi Sơn.

Tại xã Đồng Lương, khu vực tràn Tân Thủy, thuộc thôn Tân Lập, trên tuyến đường đi xã Văn Phú, nước dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Cũng tại thôn Tân Lập, ở khu vực đồi Na Niếng trên tuyến đường 530B từ Đồng Lương đi Văn Phú xảy ra sạt lở ta luy dương, đất đá, cây cối tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Tại bản Cặt, xã Nhi Sơn, trên tuyến Quốc lộ 15, mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy dương vào sáng 16/9, lượng lớn bùn đất tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Nước lũ dâng cao gây ngập sâu trên tuyến đường từ xã Đồng Lương đi xã Văn Phú.

Xã Nhi Sơn đã bố trí lực lượng cảnh giới, tạm thời không cho người và phương tiện đến gần khu vực sạt lở nhằm bảo đảm an toàn. Địa phương đang theo dõi diễn biến và phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ triển khai khắc phục, trước mắt tạo điều kiện để xe máy có thể lưu thông qua khu vực.

Tại các địa bàn bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét cao, các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế qua lại các điểm tràn khi nước còn dâng cao; không đi qua khu vực đang xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ tiếp tục sạt lở; chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Đình Giang