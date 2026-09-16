Để phong trào, mô hình trong XDNTM phát huy hiệu quả

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực phát động các phong trào thi đua, mô hình thiết thực với nhiều chủ đề, hình thức phong phú, sát với thực tế.

Hội viên Hội LHPN xã Thiệu Hóa thu gom vỏ lon, chai nhựa, giấy, bìa thực hiện mô hình “Ngôi nhà phế liệu”.

Góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng tới mục tiêu XDNTM, đô thị văn minh, đầu năm 2026, Hội LHPN xã Thiệu Hóa đã triển khai mô hình “Ngôi nhà phế liệu” với mục tiêu nâng cao tinh thần tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các loại rác thải có thể tái chế trong sinh hoạt hằng ngày, từng bước hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu lượng chất thải rắn ra môi trường.

Để thay đổi thói quen hằng ngày của người dân cũng như duy trì mô hình, các chi hội phụ nữ đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt; đưa ra kế hoạch để hội viên cùng bàn và trực tiếp nhận những phần việc phù hợp. Bên cạnh đó, các chi hội hướng dẫn người dân phân loại rác thành 3 nhóm, đó là nhóm vô cơ không tái chế được thì thu gom, đưa đến nơi tập kết để xử lý; nhóm rác hữu cơ được ủ làm phân trồng cây xanh; nhóm rác vô cơ tái chế như vỏ lon, chai nhựa, giấy, bìa các loại... thì gom lại để tham gia mô hình “Ngôi nhà phế liệu”. Hội cũng phát động phong trào “Ngày chủ nhật yêu thương” tại các chi hội để toàn thể hội viên, phụ nữ và Nhân dân mang phế liệu tái chế đến bỏ vào “Ngôi nhà phế liệu”. Điểm đặc biệt của mô hình đó là kinh phí thu được từ việc bán phế liệu sẽ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn xã, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Chị Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Thiệu Hóa, cho biết: “Với ý nghĩa của mô hình, sau một thời gian triển khai, chúng tôi đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, sôi nổi của hội viên và người dân, qua đó, việc phân loại rác trở thành thói quen của người dân, góp phần giảm áp lực cho các đơn vị thu gom, tiết kiệm chi phí xử lý và môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp hơn”.

Là một trong những điểm sáng trong phong trào hiến đất mở đường ở xã Thọ Long, thôn Kim Bảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy sự đồng thuận làm động lực... Bà Lê Thị Dinh, Bí thư chi bộ thôn Kim Bảng, cho biết: “Chúng tôi đã đi khảo sát để xác định những tuyến đường cần mở rộng. Sau đó lên kế hoạch các phần việc cần làm để tổ chức họp bàn công khai, lắng nghe ý kiến của mọi người, kiên trì giải thích để người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc mở đường. Khi người dân hiểu, tin tưởng và nhận thấy lợi ích chung, việc hiến đất sẽ trở thành sự lựa chọn xuất phát từ trách nhiệm chứ không mang tính áp đặt. Cùng với đó, biểu dương kịp thời những gia đình, cá nhân tiên phong; đây được xem là những hạt nhân lan tỏa trong cộng đồng”.

Ông Phạm Lê Sự, người dân thôn Kim Bảng, chia sẻ: “Sau khi nắm được chủ trương mở rộng tuyến đường của Nhà nước, gia đình tôi đã tích cực hưởng ứng. Chúng tôi tâm niệm rằng, ai có đất thì tự nguyện hiến đất, ai không có thì sẵn lòng đóng góp thêm tiền của, vật chất để chung tay xây dựng tuyến đường ngày càng khang trang, sạch đẹp”.

Từ thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, mặc dù nhiều phong trào, mô hình trong XDNTM đã đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực, song, vẫn còn không ít mô hình thiếu tính bền vững. Để khắc phục, việc xây dựng mô hình phải bám sát nhu cầu thực tế, lấy lợi ích của người dân làm trung tâm để họ tự giác tham gia. Quá trình này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, đó là chính quyền định hướng, đoàn thể vận động và người dân làm chủ thể. Đặc biệt, trong giai đoạn mới, cần ưu tiên các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi số để nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời duy trì cơ chế khen thưởng và thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc kịp thời...

Bài và ảnh: Lê Ngọc