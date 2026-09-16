Bí thư chi đoàn gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Với khát vọng lập nghiệp cùng sự quyết tâm, cần cù của tuổi trẻ, anh Nguyễn Văn Trường (SN 1994) ở xã Thượng Ninh đã làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương với mô hình vườn cây, ao cá hiệu quả cao.

Anh Nguyễn Văn Trường với vườn bưởi Diễn của mình.

Con đường dẫn vào tổ 3, thôn Vân Tiến dịu mát bởi màu xanh của cây cối và núi đồi trập trùng. Giữa vườn bưởi mênh mông, anh Trường kể câu chuyện lập nghiệp của mình bằng sự sôi nổi, chân thành của người cán bộ đoàn.

Tốt nghiệp THPT năm 2011, thay vì chọn đi học tiếp, anh lại mong muốn được học nghề với suy nghĩ nghề nào cũng có thể làm giàu nếu làm bằng tâm huyết và sự kiên trì. Anh đã vào tỉnh Gia Lai làm công việc chăm sóc, nhân giống cây cao su, cà phê tại vườn ươm của Công ty Quốc Cường. Năm 2014 anh quyết định trở về quê hương, bắt đầu hành trình mới trên con đường lập thân, lập nghiệp. Sau khi nghiên cứu tìm hiểu về điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, anh dùng số vốn gần 300 triệu đồng tích lũy được và vay mượn để trồng bưởi Diễn, cây cao su, cây keo, nuôi lợn, đào ao thả cá với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”.

Với số vốn ít ỏi, kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi gần như chưa có gì, đặc biệt là thử sức với cây cao su - một giống cây mới lạ với địa phương là thách thức lớn trong hành trình khởi nghiệp của anh. Song bù vào đó là tâm huyết, khát khao khởi nghiệp đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho chàng trai ở vùng quê còn nhiều khó khăn này. Anh đã phải mày mò tìm hiểu trên mạng, tham gia các lớp tập huấn khoa học - kỹ thuật của địa phương. Rồi anh mạnh dạn áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất. Nhiều khi anh quên ăn quên ngủ, cần mẫn đổ mồ hôi trên vùng đồi đầy nắng gió. Có thời điểm khi cao su vào vụ khai thác mủ, bưởi cũng vào mùa thu hoạch nhưng giá cả thị trường liên tục trồi sụt như một phép thử với anh. Nhiều người đã khuyên anh chặt bớt để chuyển hướng sang cây khác, khiến anh nhiều đêm dài thao thức nghĩ suy.

“Cũng có lúc nản chí, nhưng nhìn những thân cao su, gốc bưởi vạm vỡ, đánh đổi bằng bao năm tháng lao động, tôi vẫn quyết duy trì. Nhờ thế, có năm giá cao su xuống thì giá bưởi, giá keo lên, lấy tiền bù đắp cho nhau, cũng ổn định phần nào để tôi vững lòng làm tiếp”, anh Trường chia sẻ.

Với sự quyết tâm, kiên trì, đến nay anh có 10ha keo, 300 gốc bưởi Diễn, 3ha cao su, 0,5ha ao cá. Anh cũng đã kết nối được đến doanh nghiệp, thương lái, tạo đầu ra ổn định cho cây cao su và cây keo. Hàng năm sau khi trừ chi phí, mô hình cho anh thu nhập gần 300 triệu đồng, tạo việc làm thời vụ cho 5 - 7 lao động địa phương với thu nhập 250 nghìn đồng/ngày.

Thành công bước đầu đã “thắp lửa” trong trái tim nhiệt huyết của chàng trai trẻ, tạo động lực để anh nuôi ước mơ làm giàu. Hiện anh đã mở rộng trồng thêm 1ha chè và 500 cây cau, khi thu hoạch hai loại cây này sẽ cho thêm gần 100 triệu đồng mỗi năm.

Hành trình “biến sỏi đá thành cơm” của anh Trường không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần dấn thân, đổi mới và khát vọng làm giàu chính đáng của thanh niên nông thôn hôm nay.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, với vai trò là bí thư chi đoàn, trưởng ban công tác mặt trận thôn và là đảng viên trẻ, anh Trường luôn nhiệt tình tham gia, vận động đoàn viên, thanh niên, đảng viên và bà con Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư. Đặc biệt, anh tham gia tích cực vào tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, hướng dẫn cách sử dụng và đăng tải thông tin trên facebook, zalo sao cho an toàn, hiệu quả...

Bí thư Đoàn xã Thượng Ninh Lê Kim Tính, cho biết: “Ở bất cứ phong trào nào, hình ảnh anh Trường cũng luôn nổi bật, được người dân yêu mến, xem như “cầu nối” giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Thành công của anh chính là động lực để nhiều thanh niên tiếp tục gắn bó với nông nghiệp, đổi mới tư duy, lan tỏa cách làm hay, góp phần phát triển kinh tế và xây dựng quê hương”.

Bài và ảnh: Anh Tuân