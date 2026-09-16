Kết nối sản phẩm OCOP với dịch vụ du lịch

Thanh Hóa không chỉ sở hữu tài nguyên du lịch phong phú mà còn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Việc đẩy mạnh kết nối, đưa sản phẩm OCOP vào chuỗi dịch vụ du lịch đang mở ra hướng đi chiến lược, vừa nâng tầm giá trị đặc sản địa phương, vừa gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia (xã Hoằng Thanh) đã “biến” không gian sản xuất sản phẩm OCOP thành điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn du khách.

Là chủ thể đầu tiên của tỉnh sở hữu sản phẩm OCOP 5 sao, Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia (xã Hoằng Thanh) là điểm sáng tiên phong trong việc kết nối sản phẩm truyền thống với du lịch trải nghiệm. Trên nền tảng hệ thống nhà xưởng hiện đại nhưng giữ trọn quy trình ủ chượp tinh túy, Lê Gia không chỉ chào đón du khách đến tham quan và mua sắm, mà còn mở ra một không gian văn hóa đậm đà bản sắc biển xứ Thanh.

Tại nhà máy của Lê Gia, mỗi góc sản xuất đều biến thành một “sân khấu” kể chuyện sinh động. Từng câu chuyện về nguồn nguyên liệu khắt khe, sự kiên nhẫn trong những thùng gỗ ủ chượp qua năm tháng, cho đến bí quyết tạo nên giọt mắm sóng sánh đậm đà... đều được lồng ghép khéo léo vào hành trình trải nghiệm. Du khách không chỉ thưởng thức hương vị mà còn cảm nhận trọn vẹn tình yêu và tâm huyết của những người thợ làm mắm qua nhiều thế hệ.

Anh Lê Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia, cho biết: “Ngay từ những ngày đầu xây dựng thương hiệu, chúng tôi đã xác định nước mắm truyền thống không chỉ là một sản phẩm tiêu dùng đơn thuần, mà là giọt ngọc của văn hóa bản địa. Việc gắn kết sản phẩm OCOP với phát triển du lịch trải nghiệm chính là chìa khóa mở ra hướng đi mới. Chúng tôi không chỉ kinh doanh nước mắm, mà còn mang đến cho du khách lòng tin và câu chuyện di sản của người dân vùng biển xứ Thanh. Khi du khách được tận mắt chứng kiến, tận tay trải nghiệm và cảm nhận hơi thở của nghề truyền thống, giá trị của thương hiệu Lê Gia mới thực sự bền vững".

Mô hình kết nối sản phẩm OCOP với phát triển du lịch đang được triển khai hiệu quả tại xã Pù Luông. Địa phương đã khéo léo biến những thửa ruộng bậc thang không chỉ là nơi sản xuất nông sản OCOP, mà còn thành điểm tham quan, trải nghiệm quy trình canh tác cho du khách. Thông qua các hoạt động du lịch nông nghiệp, những đặc sản nổi tiếng như vịt Cổ Lũng, gạo nếp, khâu nhục hay trà quýt hoi được nâng tầm giá trị và đạt sức tiêu thụ ấn tượng, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

Sự gắn kết ấy tạo nên giá trị kép, khi du lịch mở ra thị trường tiêu thụ tại chỗ đầy tiềm năng, còn sản phẩm OCOP giúp gia tăng trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và quà tặng độc đáo cho du khách.

Để cụ thể hóa chiến lược kết nối sản phẩm OCOP với dịch vụ du lịch, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các địa phương, thành phần kinh tế thành lập các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP ngay tại trung tâm đón tiếp du khách, nhà ga, bến xe và khách sạn lớn. Phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành xây dựng tuyến du lịch làng nghề, đưa du khách ghé thăm các chủ thể OCOP làm mắm truyền thống, dệt thổ cẩm hay sản xuất thủ công mỹ nghệ. Cùng với đó, những tháng đầu năm, các sở, ngành của tỉnh đã phối hợp với Tập đoàn Goldsun Media xây dựng và đăng tải các video clip giới thiệu 51 sản phẩm OCOP tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa trên hệ thống màn hình điện tử cỡ lớn ở các khu vực công cộng, trung tâm của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời, xây dựng gian hàng quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh tại sân bay Thọ Xuân, góp phần quảng bá mạnh mẽ, tăng độ nhận diện thương hiệu tinh hoa OCOP xứ Thanh tới người tiêu dùng, du khách.

Ông Nguyễn Duy Đại, Trưởng Phòng Truyền thông, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, cho biết: “Việc lồng ghép sản phẩm OCOP vào hoạt động du lịch đã được triển khai trên địa bàn tỉnh khá hiệu quả. Song, để sản phẩm OCOP thực sự trở thành một sản phẩm du lịch thì các chủ thể sản xuất cũng cần tiếp tục đầu tư vào bao bì, mẫu mã, câu chuyện sản phẩm và không gian trải nghiệm. Đặc biệt, kết nối “mắt xích” giữa chủ thể OCOP với các nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan và công ty lữ hành sẽ là chìa khóa mở ra những hành trình du lịch gắn liền với sản phẩm đặc trưng, vừa nâng tầm thương hiệu OCOP, vừa tạo luồng sinh khí mới cho du lịch tỉnh Thanh".

Bài và ảnh: Lê Hòa