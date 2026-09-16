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Sạt lở tiếp tục gây chia cắt Quốc lộ 217 qua xã Trung Hạ

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Tại Km130+0 Quốc lộ 217, đoạn qua bản Lốc Tong, xã Trung Hạ, lượng lớn đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường trong tối 15/9.

Sạt lở tiếp tục gây chia cắt Quốc lộ 217 qua xã Trung Hạ

Tại Km130+0 Quốc lộ 217, đoạn qua bản Lốc Tong, xã Trung Hạ, lượng lớn đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường trong tối 15/9.

Sạt lở tiếp tục gây chia cắt Quốc lộ 217 qua xã Trung Hạ

Sạt lở gây chia cắt trên tuyến Quốc lộ 217, đoạn qua xã Trung Hạ.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Trung Hạ, giao thông tại khu vực này đang bị chia cắt. Đây là điểm sạt lở đã xảy ra từ tháng 8, đến nay chưa được khắc phục triệt để, trong khi mưa lớn những ngày qua khiến đất đá tiếp tục trượt xuống.

Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi không có việc cần thiết. Người dân có nhu cầu di chuyển lên các xã phía trên có thể đi theo tuyến đường vòng qua bản Tong - cầu bản Lầm cũ. Tuy nhiên, cầu hiện chỉ cho phép các phương tiện cơ giới có tải trọng dưới 2,5 tấn lưu thông.

Ngoài điểm sạt lở trên Quốc lộ 217, mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy dương trên tuyến đường 530 đi Thiên Phủ, đoạn qua địa bàn bản Đe Pọng, xã Trung Hạ.

Sạt lở tiếp tục gây chia cắt Quốc lộ 217 qua xã Trung Hạ

Mưa lớn gây sạt lở đất đá vào nhà hộ ông Vi Văn Đại, bản Lốc Tong, xã Trung Hạ.

Sạt lở tiếp tục gây chia cắt Quốc lộ 217 qua xã Trung Hạ

Một khối đá lớn đổ sập vào nhà ông Vi Văn Hội, bản Lốc Tong, xã Trung Hạ.

Mưa lớn còn gây sạt lở, làm hư hại nhà của 2 hộ dân tại bản Lốc Tong là Vi Văn Hội và Vi Văn Đại. UBND xã đã cử lực lượng hỗ trợ các hộ dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

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Đình Giang

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