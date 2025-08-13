6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm cả 3 tiêu chí

Sáu tháng đầu năm 2025, tai nạn giao thông (TNGT) trên cả nước giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí, đã khắc phục được việc tăng số vụ và số người bị thương của năm 2024.

Hội nghị tại điểm cầu Chính phủ. (Ảnh chụp màn hình)

Chiều 13/8, tại điểm cầu Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT Quý II và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2025.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

6 tháng đầu năm 2025 là giai đoạn đầu tiên triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT đường bộ, cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm trên giấy phép lái xe.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, các Bộ, ngành địa phương đã tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo quy định của pháp luật, kết hợp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, chỉnh trang hạ tầng và đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm.

TNGT trên cả nước giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí, đã khắc phục được việc tăng số vụ và số người bị thương của năm 2024; các hành vi vi phạm phổ biến trước đây như sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ có xu hướng giảm rõ rệt.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2025 toàn quốc xảy ra 9.398 vụ TNGT, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người (trong đó có 14 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 48 người, bị thương 33 người). So với cùng kỳ năm 2024, giảm 3.009 vụ, giảm 201 người chết, giảm 3.203 người bị thương. 33 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2024...

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông năm 2025 đối với hệ thống quốc lộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không. Các Cục Quản lý chuyên ngành đã triển khai thực hiện theo quy định nhằm quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trên cả 5 lĩnh vực.

Các điểm cầu dự hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Tại Thanh Hóa, công tác bảo đảm trật tự ATGT được các cấp chính quyền, địa phương triển khai đảm bảo theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh.

Trong đó, công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT được tiếp tục triển khai sâu rộng. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp; các tuyến giao thông đô thị được tổ chức phân luồng hợp lý. Hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT được tăng cường.

Trách nhiệm của người thực thi công vụ, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân trên địa bàn tỉnh được nâng cao. Số vụ vi phạm trật tự ATGT giảm 26.853 trường hợp (giảm 44,6%) so với cùng kỳ năm 2024. TNGT giảm sâu về số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2024. TNGT đường thủy và ùn tắc giao thông không xảy ra.

Trong 6 tháng năm 2025, lực lượng chức năng của tỉnh đã lập biên bản xử lý 33.285 trường hợp, tạm giữ 4.819 phương tiện, tước Giấy phép lái xe, đăng ký, phù hiệu 2.429 trường hợp, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 157,03 tỷ đồng...

Thảo luận tại hội nghị, đại diện Ban ATGT các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế cũng như các vướng mắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT tại địa phương; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian tới.

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT.

Trong đó, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập đối với hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông, điểm mù; đảm bảo hệ thống hạ tầng giao thông theo quy chuẩn. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông và chống người thi hành công vụ, đảm bảo tính răn đe, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên ngành, đặc biệt là nhiệm vụ quản lý nhà nước mới được phân cấp, phân quyền cho địa phương nhằm phát hiện và có giải pháp xử lý sớm các vấn đề bất cập liên quan tới bảo đảm ATGT của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông.

Các cơ quan truyền thông phát huy hơn nữa vai trò trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, góp phần nâng cao nhận thức về ATGT cho người dân, xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh, nhất là quan tâm tới đối tượng học sinh...

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, nhấn mạnh: Trong thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT. Tuy nhiên tình hình trật tự ATGT vẫn diễn biến phức tạp, TNGT xảy ra nhiều, tăng về số người chết so với cùng kỳ năm 2024.

Để nâng cao hiệu quả công tác này với mục tiêu giảm thiểu TNGT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Ban ATGT tỉnh tham mưu cho Ban ATGT kiện toàn hoạt động Ban ATGT các cấp; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao ý thức, văn hóa tham gia giao thông của người tham gia giao thông.

Về giải pháp lâu dài, cần nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch; kiểm soát chất lượng đăng kiểm; kiểm soát tải trọng, xử lý xếp hàng hoá không đúng quy định; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của doanh nghiệp, chủ xe, lái xe, đặc biệt là xe khách; tăng cường xử lý vi phạm trật tự ATGT qua hệ thống camera.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị ngành Công an tiếp tục phối hợp với các ngành khẩn trương hoàn thiện Dự án lắp đặt đồng bộ hệ thống camera giám sát giao thông. Ngành Xây dựng thường xuyên kiểm tra, rà soát các biển báo, sơn vạch, biển phản quang trên các tuyến đường; thực hiện đấu nối các đường ngang đường bộ; xóa lối đi tự mở qua đường sắt; tăng cường xử lý vi phạm hành lang ATGT. Định kỳ hàng tháng báo cáo, đánh giá nguyên nhân và kiến nghị giải pháp để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT tại địa phương.

Tô Hà