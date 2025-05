Thanh Hóa: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp của lực lượng chức năng nên trong thời gian qua, công tác trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo, góp phần giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) kiểm tra xe ô tô chở khách trên tuyến Quốc lộ 1A.

Tuyến Quốc lộ 1A đi qua 7 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, với chiều dài gần 100km. Do là tuyến giao thông huyết mạch nên có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, nhất là vào các ngày cao điểm như dịp lễ, tết. Vì vậy, để đảm bảo TTATGT, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quảng Xương (đơn vị được giao nhiệm vụ đảm bảo ATGT tuyến Quốc lộ 1A) đã tham mưu cho lãnh đạo Phòng CSGT và Giám đốc Công an tỉnh xây dựng và ban hành các kế hoạch, chuyên đề nhằm giảm thiểu TNGT trên tuyến. Đồng thời, trạm đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bố trí các tổ, chốt cố định, lưu động nhằm phát hiện, xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm.

Trung tá Lê Đức Thắng, Trạm trưởng Trạm CSGT Quảng Xương, cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an các địa phương và cảnh sát cơ động bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề dọc tuyến 24/24 giờ mỗi ngày nhằm phát hiện, nhắc nhở và xử lý kiên quyết đối với các lỗi là nguyên nhân dẫn đến TNGT như chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; vi phạm nồng độ cồn, chở quá khổ, quá tải... Trong quá trình xử lý vi phạm, trạm còn trực tiếp tuyên truyền cho lái xe và chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về TTATGT, khi điều khiển phương tiện luôn đảm bảo an toàn cho chính bản thân và hành khách”.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, từ đầu năm 2025 đến nay, Trạm CSGT Quảng Xương đã phát hiện, lập biên bản xử phạt gần 4.282 trường hợp vi phạm (1.662 ô tô, 2.611 xe mô tô còn lại là các phương tiện khác), phạt tiền 27,2 tỷ đồng; tạm giữ 888 phương tiện. Trong đó, xử lý 664 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 754 trường hợp vi phạm quá tốc độ và 255 trường hợp vi phạm quá tải, kích thước và cải tạo thành thùng.

Được giao nhiệm vụ đảm bảo công tác TTATGT trên các tuyến Quốc lộ 217, 15A, 15C và đường Hồ Chí Minh, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT tỉnh) đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhờ đó TTATGT trên các tuyến luôn được đảm bảo.

Trung tá Lê Văn Cường, Đội trưởng Đội CSGT số 3, cho biết: Do các tuyến đường đi qua chủ yếu là các huyện miền núi nên ý thức chấp hành Luật Giao thông còn hạn chế. Do vậy, để làm tốt nhiệm vụ, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông cho người dân, đội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện thành lập các tổ, chốt tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, nhất là những vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT. Qua tuần tra, kiểm soát từ đầu năm 2025 đến nay, đội đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hơn 1.941 trường hợp vi phạm trật tự, TTATGT, thu nộp ngân sách trên 10,4 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 720 trường hợp, vi phạm về tốc độ 282 trường hợp...

Thanh Hóa có nhiều tuyến quốc lộ đi qua địa bàn như 1A, 10, 45, 47, 217... và đường Hồ Chí Minh. Do các tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhất là các xe có trọng tải lớn, trong khi đó, ý thức người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế nên những vi phạm về nồng độ cồn, chở quá tái trọng, phóng nhanh, vượt ẩu, rẽ, sang đường thiếu chú ý quan sát... còn xảy ra nhiều.

Chính vì thế, ngay từ đầu năm, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo từng chuyên đề như chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ và vi phạm về tải trọng... Thực hiện các chuyên đề, CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng với các lực lượng khác như cảnh sát cơ động, công an các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24giờ. Từ đầu năm đến nay, Phòng CSGT đã phát hiện, xử lý 9.033 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền, nộp Kho bạc Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Hiện nay, Công an Thanh Hóa đang tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm... qua đó phát hiện, xử lý hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất ATGT, tiến tới ngăn ngừa, giảm thiểu TNGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm 5% TNGT năm 2025 trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với năm 2024.

Bài và ảnh: Minh Lý