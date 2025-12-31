Phấn đấu xây dựng mỗi công dân Sầm Sơn là một đại sứ du lịch

Sáng 31/12, UBND phường Sầm Sơn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai và biến động chung của thị trường, du lịch Sầm Sơn vẫn ghi dấu ấn nổi bật với những con số tăng trưởng ấn tượng. Toàn phường ước đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, phục vụ hơn 17 triệu ngày khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 17 nghìn tỷ đồng. Những kết quả này tiếp tục khẳng định sức hút của Sầm Sơn với vai trò là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác tạo được dấu ấn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, nổi bật là Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội; Công viên nước Sun World; Khu lưu niệm đón tiếp đồng bào, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc... Các dự án không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn tạo thêm trải nghiệm mới, từng bước khắc phục tính mùa vụ trong phát triển du lịch ở phường Sầm Sơn.

Cùng với đầu tư hạ tầng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về du lịch tiếp tục có nhiều đổi mới. Ngay từ đầu năm, UBND phường đã ban hành đầy đủ các phương án, kế hoạch quản lý hoạt động du lịch theo hướng cụ thể, sát thực tiễn, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng. Các đơn vị chức năng như Công an, Quản lý thị trường, các đội kiểm tra liên ngành được bố trí hợp lý trong mùa cao điểm, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự đô thị và an ninh du lịch.

Đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch được chú trọng và đổi mới mạnh mẽ. Phường đã phối hợp tổ chức thành công hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội quy mô lớn như khai mạc lễ hội du lịch biển, các lễ hội truyền thống, liên hoan văn hóa - nghệ thuật, giải thể thao quốc gia và khu vực. Qua đó, hình ảnh đất và người Sầm Sơn được lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, như: lượng dịch vụ du lịch chưa đồng đều, giá trị gia tăng còn thấp; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đậu đỗ phương tiện chưa đúng quy định vẫn còn xảy ra ở một số thời điểm; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận cơ sở kinh doanh chưa cao...

Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở đó, UBND phường Sầm Sơn xác định mục tiêu năm 2026 phấn đấu đón trên 9 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 18,8 nghìn tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về du lịch; đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quảng bá theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gắn với chuyển đổi số.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Cùng với đó, phường tập trung kêu gọi đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển các loại hình nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, du lịch tâm linh, du lịch sự kiện; nâng cao chất lượng hạ tầng, cơ sở lưu trú; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phấn đấu xây dựng hình ảnh mỗi công dân Sầm Sơn là một đại sứ du lịch, một tuyên truyền viên trong quảng bá về đất và người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn đã thông qua Báo cáo tóm tắt các phương án quản lý hoạt động du lịch năm 2026.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch năm 2025 được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn.

Trần Hằng