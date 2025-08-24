6.537 phương tiện tàu thuyền đã vào nơi tránh, trú an toàn

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (Kajiki), các lực lượng chức năng đã khẩn trương thông tin liên lạc, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm; hướng dẫn tàu thuyền, bao gồm cả tàu cá, tàu du lịch và tàu vận tải neo đậu tại nơi tránh trú đã được quy hoạch.

Tàu thuyền neo đậu tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Toàn tỉnh có 6.555 phương tiện/20.580 lao động. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tính đến 16 giờ hôm nay (24/8), các phương tiện đang neo đậu tại bến là 6.537 phương tiện/20.442 lao động; còn 18 phương tiện/138 lao động đang hoạt động trên biển.

Trong đó, hoạt động tại vùng biển Quảng Ninh có 3 phương tiện/9 lao động; Thanh Hóa 1 phương tiện/2 lao động (đang di chuyển vào bờ); Lâm Đồng 3 phương tiện/24 lao động; TP Hồ Chí Minh 4 phương tiện/36 lao động; Cà Mau 3 phương tiện/31 lao động; An Giang 4 phương tiện/36 lao động).

Cùng với đó, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức cấm biển từ 8h ngày 24/8 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão, tuyệt đối không cho các tàu, thuyền ra khơi và các hoạt động trên biển, ven biển trong thời gian cấm biển.

Nhóm PV Thời sự