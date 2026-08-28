560 triệu trẻ em đối mặt nguy cơ phơi nhiễm nhiệt độ cao nguy hiểm do biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến khoảng 560 triệu trẻ em trên toàn thế giới phải chịu thêm ít nhất một tháng nắng nóng nguy hiểm mỗi năm, trong đó các thế hệ trẻ phải gánh chịu những tác động ngày càng rõ nét của tình trạng Trái Đất ấm lên.

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Các em học sinh dùng ô che nắng ở Hồng Kông. Ảnh: Grant Rooney.

Đây là kết quả một nghiên cứu quốc tế do Đại học Vrije Universiteit Brussel (VUB) của Bỉ chủ trì, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Đông Phần Lan, được công bố ngày 27/8.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances, khoảng 43% trẻ em từ 9 tuổi trở xuống hiện phải trải qua ít nhất 30 ngày chịu stress nhiệt bổ sung mỗi năm do biến đổi khí hậu. Con số này được so sánh với khoảng 190 triệu người trong độ tuổi từ 60 đến 69 phải đối mặt với mức gia tăng phơi nhiễm nhiệt tương tự.

Nghiên cứu tập trung vào tình trạng nóng ẩm, đặc biệt nguy hiểm vì độ ẩm cao làm giảm khả năng tự làm mát cơ thể thông qua việc tiết mồ hôi. Trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương vì cơ thể các em nóng lên nhanh hơn người trưởng thành và kém hiệu quả hơn trong việc điều hòa nhiệt độ. Các nhà nghiên cứu cho biết nắng nóng nghiêm trọng có thể gây mất nước và sốc nhiệt, trong khi việc tiếp xúc kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập và phát triển nhận thức.

Bà Annalisa Savaresi, giáo sư tại Đại học Đông Phần Lan và đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: “Những tác động của biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên rõ ràng và nghiêm trọng. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trẻ em và các thế hệ tương lai đặc biệt phải đối mặt với những tác động này, đồng thời những tổn hại mà họ phải chịu sẽ gia tăng nếu không có hành động được triển khai”.

Số ngày nắng nóng mà dân số toàn cầu phải đối mặt gia tăng do biến đổi khí hậu. Nguồn: Pietroiusti et al ( 2026 ).

Các nhà nghiên cứu cho biết mức gia tăng nhiệt ẩm do biến đổi khí hậu lớn nhất đang xảy ra tại các khu vực nhiệt đới và các quốc gia nghèo hơn, nơi dân số thường trẻ hơn và do đó có nhiều trẻ em phải đối mặt với nguy cơ hơn. Nam Á, Đông Nam Á và Tây Phi hiện có số lượng trẻ em phải chịu stress nhiệt nguy hiểm đặc biệt cao.

Bà Rosa Pietroiusti, tác giả chính của nghiên cứu và nghiên cứu sinh tiến sĩ tại VUB, cho biết: “Trẻ em tại các nước đang phát triển hiện phải đối mặt với mức độ phơi nhiễm không tương xứng trước các hiện tượng khí hậu cực đoan và tình trạng này sẽ tiếp diễn trong tương lai, mặc dù các em là những người đóng góp ít nhất vào lượng phát thải khí nhà kính trong lịch sử”.

Các nhà nghiên cứu kêu gọi cắt giảm mạnh lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch nhằm hạn chế mức nóng lên toàn cầu phù hợp với Thỏa thuận Paris, đồng thời tăng cường tài chính khí hậu dành cho các nước đang phát triển.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.