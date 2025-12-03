456 trẻ được trang bị kiến thức về quyền trẻ em, bạo lực thể chất và kỹ năng phòng ngừa

Triển khai Dự án "Nâng cao năng lực cộng đồng phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em”, từ tháng 4/2024 đến nay, toàn tỉnh có 456 trẻ từ 10-15 tuổi đã được trang bị kiến thức về quyền trẻ em, bạo lực thể chất và kỹ năng phòng ngừa.

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 03/12, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 1 và triển khai các hoạt động giai đoạn tiếp theo.

Dự án do Tổ chức Terre des Hommes (CHLB Đức) tài trợ, bắt đầu triển khai từ tháng 4/2024, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và chính quyền cơ sở về phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em; thúc đẩy áp dụng các phương pháp giáo dục tích cực; đồng thời tăng cường năng lực hệ thống bảo vệ trẻ em tại 15 xã, phường, thị trấn thuộc 3 huyện, thành phố cũ của tỉnh Thanh Hóa (sau khi sáp nhập còn 11 xã, phường).

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong thời gian qua, Dự án đã tổ chức đầy đủ các hoạt động trọng tâm theo kế hoạch; tổ chức 15 lớp đào tạo cho 752 cha mẹ, người chăm sóc trẻ; 15 lớp nâng cao năng lực cho 450 cán bộ chính quyền địa phương. Có 456 trẻ từ 10-15 tuổi đã được trang bị kiến thức về quyền trẻ em, bạo lực thể chất và kỹ năng phòng ngừa.

Tại cộng đồng, 75 buổi sinh hoạt và 360 lượt phát thanh đã được triển khai, thu hút hơn 34.000 lượt người tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực thể chất.

Điều phối viên của Dự án báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án, các mục tiêu bước đầu đều đạt tiến độ. Cán bộ cơ sở nắm vững hơn quy trình phát hiện, báo cáo, xử lý các vụ việc trẻ em có nguy cơ bị bạo lực. Trẻ em được trao quyền tham gia, mạnh dạn chia sẻ ý kiến và sẵn sàng trở thành tuyên truyền viên tại trường học. Nhiều phụ huynh thể hiện sự thay đổi tích cực, cam kết không dạy con bằng bạo lực và áp dụng phương pháp kỷ luật tích cực.

Ông Trịnh Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em, Trưởng Ban Quản lý Dự án phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai hiệu quả các hoạt động giai đoạn 2025-2026, gồm diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, hội thảo cơ chế phối hợp và đánh giá giữa kỳ dự án.

Hội đề nghị Tổ chức Terre des Hommes tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ dự án và giải ngân kinh phí đúng tiến độ để đảm bảo hiệu quả triển khai.

Dự án kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, thúc đẩy việc chấm dứt hình phạt thể xác trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; qua đó tạo nền tảng vững chắc để trẻ em Thanh Hóa phát triển toàn diện.

Trần Hằng