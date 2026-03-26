41 khách hàng gửi tiết kiệm tại Agribank Bắc Thanh Hóa trúng thưởng “Xuân an khang - Sinh nhật vàng”

Vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) tổ chức trao giải thưởng cho khách hàng gửi tiết kiệm may mắn trúng thưởng chương trình “Xuân an khang - Sinh nhật vàng” đợt I.

Lãnh đạo Agribank Bắc Thanh Hóa trao giải cho khách hàng may mắn trúng giải Đại Phát.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Xuân an khang - Sinh nhật vàng”, do Agribank phát động trên toàn hệ thống. Đợt I, từ ngày 20/1 đến hết ngày 28/2/2026, nhằm huy động vốn và chung tay phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Chương trình có 1.530 giải thưởng, tổng giá trị gần 4,3 tỷ đồng. Trong đó, có 10 giải Đại Phát, mỗi giải một sổ tiết kiện trị giá 88.888.888 đồng; 20 giải Phát Tài, mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 38.388.838 đồng; 400 giải Tài Lộc, mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 3.838.383 đồng và 1.100 giải may mắn trị giá 1 triệu đồng/giải.

Trao giải cho các khách hàng trúng giải Tài Lộc.

Hưởng ứng Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Xuân an khang - Sinh nhật vàng” đợt I, Agribank Bắc Thanh Hoá có 41 khách hàng gửi tiết kiệm đã may mắn trúng thưởng. Trong đó, có 2 khách hàng may mắn trúng giải Đại Phát và 11 khách hàng trúng giải Tài Lộc; 28 khách hàng trúng giải may mắn trị giá 1 triệu đồng/giải. Tổng giá trị giải thưởng các khách hàng may mắn của Agribank Bắc Thanh Hóa may mắn trúng thưởng đợt này là gần 250 triệu đồng.

Phó Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa Trịnh Ngọc Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng “Xuân An Khang - Sinh nhật vàng” đợt II đang được Agribank triển khai từ ngày 2/3/2026 đến hết ngày 31/3/2026, với cơ cấu giải thưởng đặc biệt hấp dẫn, chào mừng kỷ niệm 38 năm thành lập Agribank.

Khách hàng tham gia gửi tiết kiệm dự thưởng tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc sẽ nhận được các mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Để nhận mã dự thưởng, khách hàng chỉ cần gửi 20 triệu đồng (đối với các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng) hoặc gửi 15 triệu đồng (đối với kỳ hạn 12 tháng) là có cơ hội nhận 1 mã dự thưởng. Khách hàng tham gia gửi càng nhiều càng có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ Agribank.

Khánh Phương