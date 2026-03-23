87 khách hàng trúng thưởng Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Xuân an khang - Sinh nhật vàng”

Vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã tổ chức trao giải thưởng đợt I Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Xuân an khang - Sinh nhật vàng”.

Lãnh đạo Agribank Nam Thanh Hóa trao giải Phát Tài là 1 sổ tiết kiệm trị giá 38.383.838 đồng cho khách hàng.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Xuân an khang - Sinh nhật vàng” đợt I do Agribank Việt Nam phát động trên toàn hệ thống từ ngày 20/1 đến hết ngày 28/2/2026, nhằm huy động vốn và chung tay phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Trao giải Tài Lộc cho khách hàng may mắn trúng giải.

Chương trình có 1.530 giải thưởng, tổng giá trị 4.291.918.840 đồng. Trong đó, có 10 giải Đại Phát, mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 88.888.888 đồng; 20 giải Phát Tài, mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 38.388.838 đồng; 400 giải Tài Lộc, mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 3.838.383 đồng và 1.100 giải may mắn trị giá 1 triệu đồng/giải.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Xuân an khang - Sinh nhật vàng” đợt I, Agribank Nam Thanh Hóa có 87 khách hàng gửi tiết đã may mắn trúng thưởng. Trong đó, có 1 giải Phát Tài là 1 sổ tiết kiệm trị giá 38.383.838 đồng; 21 giải Tài Lộc, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 3.838.383 đồng; 65 giải May mắn, mỗi giải 1.000.000 đồng.

Chương trình không chỉ mang đến giải pháp tích lũy tài chính an toàn, hiệu quả, mà còn mở ra nhiều cơ hội nhận quà tặng giá trị cho khách hàng khi tham gia gửi tiết kiệm tại Agribank.

Đợt 2 của chương trình đang tiếp tục được triển khai từ 2/3 đến 31/3/2026 (hoặc sớm hơn khi hết mã dự thưởng) với cơ cấu giải thưởng đặc biệt hấp dẫn, chào mừng kỷ niệm 38 năm thành lập Agribank.

Khánh Phương