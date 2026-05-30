Tiết kiệm điện - Yêu cầu cấp bách trong bảo đảm an ninh năng lượng mùa nắng nóng 2026

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại khu vực miền Bắc đang bước vào cao điểm nắng nóng, công tác tiết kiệm điện không còn là giải pháp mang tính khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, duy trì ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị điện lực trực thuộc triển khai các giải pháp cấp bách trong bảo đảm an ninh năng lượng mùa nắng nóng 2026.

Đưa kết quả tiết kiệm điện trở thành tiêu chí đánh giá hoạt động

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ liên tiếp có các chỉ đạo quan trọng về tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển điện mặt trời mái nhà. Trong đó, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 đặt ra yêu cầu cao đối với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp điện lực trong việc thực thi nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện, bảo đảm vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định trong điều kiện phụ tải tăng mạnh.

Tiếp thu nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành công điện về việc tăng cường triển khai công tác tiết kiệm điện năm 2026 với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hướng tới mục tiêu sử dụng điện hiệu quả, bền vững. Tổng công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu các đơn vị thành viên triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và đưa kết quả tiết kiệm điện trở thành tiêu chí đánh giá thi đua, hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị. Đây là điểm mới thể hiện quyết tâm chuyển công tác tiết kiệm điện từ phong trào vận động sang trách nhiệm quản trị cụ thể, có kiểm tra, giám sát và đánh giá định lượng.

Một trong những nội dung được đặt ra là thực hiện nghiêm tiết kiệm điện trong nội bộ ngành điện. Theo đó, các đơn vị phải tắt hoàn toàn các thiết bị điện khi hết giờ làm việc; tận dụng tối đa ánh sáng, thông gió tự nhiên; chỉ sử dụng điều hòa khi thực sự cần thiết và cài đặt ở mức từ 27 độ C trở lên. Đồng thời, khuyến khích áp dụng hệ thống cảm biến tự động tại hành lang, khu vực công cộng, sử dụng điện mặt trời mái nhà tại trụ sở cơ quan và triển khai các giải pháp chiếu sáng tiết kiệm điện.

Đáng chú ý, Tổng công ty đặt mục tiêu các đơn vị phải tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026, riêng các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8 phải tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ. Đây không chỉ là yêu cầu nội bộ mà còn là thông điệp cho thấy ngành điện đang chủ động gương mẫu đi đầu trong thực hành tiết kiệm năng lượng.

Đồng hành, lan tỏa chương trình tiết kiệm điện thiết thực, hiệu quả

Song song với tiết kiệm điện trong cơ quan, doanh nghiệp điện lực các địa phương được giao nhiệm vụ phối hợp với chính quyền, ngành công thương và các đơn vị liên quan triển khai mạnh mẽ các giải pháp tiết kiệm điện trong toàn xã hội. Các công ty điện lực phải tham mưu UBND tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai đa dạng các nội dung tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đối với khối hành chính sự nghiệp, ngành điện sẽ định kỳ theo dõi, phân tích dữ liệu tiêu thụ điện hằng tuần, hằng tháng để giúp các cơ quan chủ động điều chỉnh hành vi sử dụng điện. Đồng thời, kết quả sử dụng điện của từng đơn vị sẽ được báo cáo UBND tỉnh và Sở Công Thương để làm căn cứ xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ tiết kiệm điện. Cách làm này thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong quản lý năng lượng, chuyển từ tuyên truyền đơn thuần sang quản trị dựa trên dữ liệu và trách nhiệm cụ thể.

Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, quảng cáo ngoài trời, mục tiêu được đặt ra là tiết kiệm tới 50% sản lượng điện trong các tháng nắng nóng. Đây là giải pháp có ý nghĩa lớn bởi chiếu sáng công cộng và quảng cáo ngoài trời hiện vẫn là nhóm phụ tải tiêu thụ điện đáng kể vào giờ cao điểm tối. Cùng với đó, các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, tổ hợp văn phòng và chung cư được yêu cầu giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời trong giờ cao điểm; sử dụng điều hòa hợp lý; tăng cường lắp đặt cảm biến tự động nhằm hạn chế lãng phí điện năng. Đây là nhóm khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn, đặc biệt trong mùa hè, nên việc điều chỉnh hành vi sử dụng điện sẽ góp phần quan trọng giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp - khu vực tiêu thụ điện lớn nhất hiện nay - ngành điện yêu cầu các công ty điện lực làm việc trực tiếp với từng khách hàng lớn để vận động thực hiện điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển phụ tải và cam kết tiết kiệm điện tối thiểu 3% mỗi năm, riêng các tháng cao điểm nắng nóng tiết kiệm ít nhất 10%. Đồng thời, tăng cường giám sát biểu đồ phụ tải, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cam kết sử dụng điện.

Có thể thấy, các giải pháp được đưa ra không đơn thuần nhằm ứng phó ngắn hạn với nguy cơ thiếu điện mùa hè mà đang hướng tới mục tiêu dài hạn là thay đổi nhận thức, hình thành văn hóa sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong toàn xã hội. Đây cũng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh, trong khi việc phát triển nguồn điện mới còn gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư, hạ tầng truyền tải và tiến độ triển khai.

Phát triển điện mặt trời mái nhà – Giải pháp quan trọng

Một điểm nhấn quan trọng khác trong công điện là đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Tổng công ty yêu cầu giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà cho từng đơn vị, đồng thời phát động phong trào thi đua trong toàn ngành điện về tiết kiệm điện và phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở các điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa tiên phong lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Những tấm pin năng lượng mặt trời xuất hiện ngày càng nhiều trên những mái nhà của các gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Không chỉ khuyến khích cán bộ, người lao động lắp đặt điện mặt trời tại gia đình, ngành điện còn chủ động hỗ trợ thủ tục, tạo điều kiện để các cơ quan công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ dân triển khai mô hình điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng phù hợp. Đây là hướng đi có ý nghĩa chiến lược nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia vào giờ cao điểm ban ngày, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công tác truyền thông về tiết kiệm điện cũng được yêu cầu đổi mới toàn diện. Tổng công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch truyền thông đồng bộ, đa dạng hình thức, phù hợp từng nhóm khách hàng; tăng cường ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội và app chăm sóc khách hàng để cung cấp khuyến nghị sử dụng điện hiệu quả.

Đặc biệt, nhiều mô hình truyền thông sáng tạo sẽ được triển khai như “Gia đình tiết kiệm điện”, “Gia đình xanh”...từ đó tạo sức lan tỏa rộng khắp, nâng cao nhận thức cộng đồng, từng bước hình thành thói quen tiêu dùng năng lượng bền vững.

Thực tế cho thấy, tiết kiệm điện hiện nay không chỉ là giải pháp kinh tế mà còn là trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong điều kiện phụ tải điện dự báo tiếp tục tăng mạnh vào mùa hè năm 2026, việc triển khai quyết liệt, thực chất các giải pháp tiết kiệm điện sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với toàn xã hội trong tiến trình xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với những thách thức an ninh năng lượng trong giai đoạn mới.

Nguyễn Lương