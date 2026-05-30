VNPT Thanh Hóa trao giải “Đại Mã” 5 chỉ vàng 9999 cho khách hàng hộ kinh doanh may mắn

Nguyễn Lương
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29/5, VNPT Thanh Hóa đã trao giải thưởng đặc biệt “Đại Mã” với trị giá 5 chỉ vàng 9999 cho hộ kinh doanh Hà Minh Phương (xã Thọ Ngọc) đã may mắn trúng giải trong chương trình khuyến mại “Săn Ngựa vàng - Đón ngàn tài lộc".

Ngày 29/5, VNPT Thanh Hóa đã trao giải thưởng đặc biệt “Đại Mã” với trị giá 5 chỉ vàng 9999 cho hộ kinh doanh Hà Minh Phương (xã Thọ Ngọc) đã may mắn trúng giải trong chương trình khuyến mại “Săn Ngựa vàng - Đón ngàn tài lộc".

Đại diện VNPT Thanh Hóa trao giải “Đại Mã” với trị giá 5 chỉ vàng 9999 cho hộ kinh doanh Hà Minh Phương (xã Thọ Ngọc).

“Săn Ngựa Vàng – Đón ngàn tài lộc” là chương trình tri ân lớn nhất năm của VNPT dành cho các khách hàng là hộ kinh doanh đăng ký sử dụng các dịch vụ số của VNPT: Hoá đơn điện tử máy tính tiền VNPT Invoice-POS, chữ ký số, ứng dụng Hộ cá thể kinh doanh VNPT HKD, VNPT Posio, VNPT Sổ bán hàng. Tham gia chương trình, khách hàng sẽ có cơ hội trúng thưởng 12 giải Đại Mã, mỗi giải là 1 chú Ngựa Vàng trị giá 5 chỉ vàng 9999, mang theo thông điệp “Mã đáo thành công” gửi đến khách hàng của VNPT. Ngay từ những ngày đầu công bố (từ ngày 3/3/2026), chương trình đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và đăng ký trải nghiệm dịch vụ của rất nhiều hộ kinh doanh trên cả nước.

Hộ kinh doanh Hà Minh Phương là một trong 12 khách hàng may mắn trúng giải thưởng “Đại Mã”.

Sau gần 2 tháng triển khai với 4 đợt quay số livestream công khai, minh bạch, chương trình đã trao tổng cộng 12 giải “Đại Mã” cho các khách hàng may mắn trên toàn quốc. Hộ kinh doanh Hà Minh Phương (xã Thọ Ngọc) là một trong 12 khách hàng may mắn trúng giải trong chương trình khuyến mại “Săn Ngựa Vàng – Đón ngàn tài lộc”. Ngay sau khi nhận được thông tin trúng thưởng của khách hàng, ngày 29/5, VNPT Thanh Hóa đại diện cho VNPT đã trao tận tay khách hàng giải thưởng giá trị này.

Chia sẻ sau khi nhận được giải thưởng từ VNPT, khách hàng trúng thưởng bày tỏ niềm vui, sự bất ngờ khi nhận được giải thưởng giá trị, đồng thời đánh giá cao chất lượng dịch vụ cũng như sự chăm sóc khách hàng tận tâm của VNPT trong suốt thời gian sử dụng.

Cán bộ, nhân viên VNPT Thanh Hóa chia sẻ niềm vui với Hộ kinh doanh Hà Minh Phương.

Việc VNPT Thanh Hóa nhanh chóng tổ chức trao giải cho khách hàng may mắn cũng chính là lời khẳng định cho mục tiêu không chỉ là nhà mạng tiên phong, chất lượng tốt về hạ tầng kỹ thuật, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, mang lại nhiều giá trị thiết thực và góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

