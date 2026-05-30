Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2026

Sáng 30/5, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh (gọi tắt là Hội đồng) chủ trì Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2, năm 2026. Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc và các chủ thể, địa phương có sản phẩm tham dự.

Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh, có 21 sản phẩm, của 17 chủ thể thuộc 14 xã, phường tham gia đề nghị đánh giá, công nhận lại và nâng hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2026. Bao gồm 20 sản phẩm mới đủ điều kiện trình hội đồng đánh giá, phân hạng và sản phẩm Hương mộc trà Lạc Tiên lá sen, xã Sao Vàng được để lại từ đợt đánh giá, phân hạng đợt 1/2026.

Thành viên hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã đánh giá chi tiết, chấm điểm từng nội dung, tiêu chí của từng sản phẩm. Theo đó, các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng đều là những sản phẩm tiêu biểu, được chủ cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường; thủ tục pháp lý minh chứng năng lực sản xuất như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các loại hợp đồng, chứng nhận đủ điều kiện an toàn sản phẩm, hồ sơ tự công bố, phiếu phân tích chỉ tiêu chất lượng, bao bì, tem nhãn đầy đủ.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, làm rõ các tiêu chí đánh giá; đồng thời đề nghị các chủ thể OCOP tiếp tục ứng dụng khoa học – công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới xuất khẩu.

Riêng đối với sản phẩm Hương mộc trà Lạc Tiên lá sen của xã Sao Vàng được để lại từ đợt 1/2026, Tổ tư vấn Hội đồng đã phối hợp với UBND xã hướng dẫn chủ thể khắc phục hạn chế mà Hội đồng đã chỉ ra, bảo đảm đủ điều kiện đánh giá, phân hạng OCOP.

Đại diện Sở Công Thương tham gia ý kiến.

Theo đó, tại hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm đợt 2 năm 2026 có 4 sản phẩm đủ điều kiện công nhận sản phẩm OCOP 4 sao (2 sản phẩm công nhận mới, 1 sản phẩm công nhận lại và 1 sản phẩm nâng hạng); 14 sản phẩm đủ điều kiện công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Còn lại một số sản phẩm chưa đủ điều kiện, Hội đồng đề nghị để lại chấm lần tiếp theo.

Chủ thể OCOP tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Tổ giúp việc, các xã, phường và chủ thể để có những sản phẩm chất lượng tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần này. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát hồ sơ, kiểm chứng thông tin, giải đáp thắc mắc; tổng hợp đầy đủ, chính xác kết quả chấm điểm và ý kiến của các thành viên hội đồng; tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh ra quyết định công nhận sản phẩm đạt chuẩn. Đồng thời, chủ trì chỉ đạo các địa phương hỗ trợ chủ thể chưa đạt hoàn thiện theo góp ý tại hội nghị và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các sản phẩm OCOP phát triển theo hướng thực chất, bền vững, thực sự xứng đáng là những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các xã, phường quán triệt sâu rộng ý nghĩa Chương trình OCOP để thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất của người dân.

Toàn cảnh hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2026.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, lựa chọn sản phẩm chủ lực, tiềm năng để hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng trong năm 2026, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Lê Hòa