Không chủ quan với bệnh dịch tả lợn châu Phi

Bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương trên cả nước, nhất là tại các địa phương có tổng đàn lợn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh tế của người chăn nuôi, môi trường, nguồn cung thực phẩm.

Tiêm phòng vắc-xin là một trong những biện pháp hữu hiệu phòng ngừa dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Tại Thanh Hóa, tuy đã công bố hết dịch nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại. Vì vậy, ngành nông nghiệp và môi trường khuyến cáo các địa phương cũng như các hộ chăn nuôi cần nêu cao tính chủ động trong phòng ngừa dịch bệnh.

Thanh Hóa là địa phương có tổng đàn lợn lớn, khoảng 1,3 triệu con. Bên cạnh một số địa phương có khu chăn nuôi tập trung hoặc có nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn, thì chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao, chưa bảo đảm điều kiện an toàn sinh học; công tác quản lý tái đàn lợn ở nhiều nơi chưa chặt chẽ. Tuy dịch đã xảy ra trên diện rộng nhưng đã được khống chế trong thời gian dài nên xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là ở một số hộ dân. Những ngày này, nhiệt độ cao, là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh bùng phát, lại chưa có thuốc điều trị nên nguy cơ bệnh dịch xâm nhiễm, tái phát và gây hại trên địa bàn tỉnh là rất cao. Trước thực tế đó, công tác phòng, chống dịch đang đặt ra yêu cầu cao hơn, đòi hỏi ngành chăn nuôi, các địa phương, hộ chăn nuôi không chủ quan, lơ là; cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn.

Tại xã Xuân Bình - một trong những địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch TLCP vào năm 2025. Bệnh dịch dù đã nhanh chóng được khoanh vùng, kiểm soát, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, nhưng hiện nay xã vẫn luôn chú trọng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trên tinh thần không chủ quan, xã yêu cầu các thôn tăng cường thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP; nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; phun hóa chất và rắc vôi bột tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi; tăng cường kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc; yêu cầu các cơ sở ký cam kết không giết mổ lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch và chứng nhận kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y; đảm bảo vệ sinh, không để phát sinh mầm bệnh.

Chị Vũ Thị Hương, hộ chăn nuôi lợn xã Xuân Bình cho biết: “Tôi thường xuyên cập nhập tình hình bệnh DTLCP qua các phương tiện truyền thông và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như định kỳ vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc, khử trùng, không cho người lạ ra vào khu vực nuôi, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chú trọng bổ sung thêm các loại vitamin vào khẩu phần ăn để tăng sức đề kháng cho lợn cũng như tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ"...

Để kiểm soát dịch bệnh kịp thời, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương về thực hiện công tác phòng, chống bệnh DTLCP; tăng cường tổ chức lấy mẫu giám sát để kịp thời phát hiện cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Cùng với đó, duy trì hoạt động của các đội phản ứng nhanh để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện, không để lây lan ra diện rộng; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn vào địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển lợn không đúng quy định.

Các địa phương chủ động triển khai giám sát dịch bệnh để kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm khi bệnh DTLCP mới xuất hiện, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; tổ chức cho các hộ chăn nuôi lợn ký cam kết không bán chạy, không vứt xác lợn ra môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo, báo cáo chậm, giấu dịch bệnh. Bên cạnh đó, siết chặt công tác quản lý, tiến hành rà soát, thống kê các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát để quản lý, kiểm tra, xử lý theo quy định; quản lý chặt chẽ nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật kinh doanh tại chợ, cơ sở kinh doanh, giết mổ, sơ chế, chế biến. Đồng thời, nhắc nhở người dân tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học; tiêm vắc-xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn, bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn. Mặt khác, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư, dụng cụ, hóa chất sát trùng sẵn sàng ứng phó khi có dịch...

Bài và ảnh: Lê Ngọc