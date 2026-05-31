Tuổi trẻ UBND tỉnh Thanh Hóa chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, ngày 31/5, Đoàn UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị và địa phương triển khai chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Ngọc Trạo.

Bác sĩ khám bệnh cho người dân tại chương trình.

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người dân.

Người dân được kiểm tra sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, tầm soát một số bệnh lý thường gặp, đồng thời được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, phương pháp chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

Các y, bác sĩ hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe.

Đối với những trường hợp có dấu hiệu bệnh lý cần theo dõi, các y, bác sĩ đã hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Đối với nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về y tế mà còn là sự quan tâm, sẻ chia từ các tổ chức đoàn thể đối với đời sống của người dân địa phương. Những đơn thuốc miễn phí, những lời tư vấn tận tình của đội ngũ y, bác sĩ đã góp phần nâng cao nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh trong cộng đồng.

Các đơn vị hỗ trợ công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Na Mèo.

Trước đó, Đoàn UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban Thanh niên Công an tỉnh và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình tình nguyện “Lan tỏa yêu thương nơi biên cương” tại xã Na Mèo.

Chuỗi hoạt động tình nguyện hè năm 2026 của Đoàn UBND tỉnh Thanh Hóa đã góp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hỗ trợ các địa phương còn nhiều khó khăn và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nguyễn Linh