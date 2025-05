Đẩy nhanh tiến độ, minh bạch thông tin dự án nhà ở xã hội

Sở Xây dựng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án nhà ở xã hội, với quyết tâm vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2025.

Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án số 1 trung tâm TP Thanh Hóa do Vingroup làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Theo Quyết định số 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thanh Hóa phải hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn, giai đoạn 2026-2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn. Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, 13 dự án đã nhanh chóng được triển khai xây dựng với tổng số 12.248 căn hộ và 14 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư dự kiến xây dựng khoảng 7.596 căn hộ.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, trong số 13 dự án đã và đang triển khai có 1 dự án đã hoàn thành. 12 dự án đang triển khai thực hiện với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 32,24ha, bao gồm 50 khối nhà cao từ 9 đến 25 tầng, cung cấp tổng số 11.780 căn hộ. Tính đến hết năm 2024, đã hoàn thành khoảng 2.200 căn hộ với giá bán dao động từ 12,6 triệu đồng/m2 đến 20,6 triệu đồng/m2.

Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng) Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, trong năm 2025 dự kiến có thêm 1.764 căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, lao động. Số căn hộ này là một phần của 6 dự án đang triển khai xây dựng trên địa bàn TP Thanh Hóa, gồm: Dự án nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long do Công ty CP đầu tư phát triển bất động sản nhà Việt Nam làm chủ đầu tư; Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng do Công ty TNHH Tân Thành làm chủ đầu tư; Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng do Công ty CP phát triển đô thị Bắc Miền Trung làm chủ đầu tư; Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành do Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hợp Lực làm chủ đầu tư; Dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn do Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam làm chủ đầu tư và Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án số 1 trung tâm TP Thanh Hóa do Vingroup làm chủ đầu tư.

Trong khi đó, tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2025 tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu hoàn thành 5.249 căn hộ nhà ở xã hội. Đồng nghĩa số căn hộ dự kiến được hoàn thành từ 6 dự án trên mới chỉ đạt trên 33% chỉ tiêu được giao, còn thiếu tới 3.485 căn.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết thêm, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao, tỉnh đã đề nghị các chủ đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm tập trung tối đa nguồn lực triển khai ngay việc đầu tư xây dựng ở các dự án có đầy đủ điều kiện về mặt bằng. Cụ thể là đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành ngay trong năm 2025 đối với 3 dự án, gồm: Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án số 1 trung tâm TP Thanh Hóa của Vin Group; Dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn do Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam làm chủ đầu tư và Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành do Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hợp Lực làm chủ đầu tư. Nếu cả 3 dự án này hoàn thành trong năm nay, tỉnh sẽ có thêm 3.526 căn hộ, đảm bảo vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, Sở Xây dựng đã giám sát chặt chẽ việc chuyển nhượng nhà ở xã hội đảm bảo đúng đối tượng theo quy định của pháp luật. Theo đó, Sở Xây dựng đã chủ động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật về nhà ở xã hội, yêu cầu các chủ đầu tư công khai niêm yết toàn bộ thông tin liên quan đến dự án, cũng như tạo mọi điều kiện để người dân được tiếp cận thông tin... Thông qua đó nhằm ngăn chặn các yếu tố rủi ro, tiêu cực, tình trạng trung gian, cò mồi lợi dụng chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước để mua đi bán lại nhà ở xã hội nhằm trục lợi... Như mới đây, qua nắm bắt thông tin dư luận về hiện tượng rao bán, nhận đặc cọc, nhận phí tư vấn... mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP Thanh Hóa, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị các chủ đầu tư công khai rộng rãi thông tin liên quan đến dự án theo quy định để người dân biết, chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Trực tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và có trách nhiệm kiểm tra kỹ lưỡng từng hồ sơ theo mẫu đã được quy định. Đồng thời chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với khách hàng khi đủ điều kiện theo quy định với giá bán đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt...

Bài và ảnh: Đồng Thành