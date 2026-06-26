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35 quốc gia ký Tuyên bố chung về Cơ hội AI

Thanh Vân
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(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị Thượng đỉnh Pax Silica lần thứ hai vừa được tổ chức tại Washington, D.C. Tại hội nghị, 35 quốc gia, trong đó có Ấn Độ đã ký Tuyên bố chung về Cơ hội AI.

35 quốc gia ký Tuyên bố chung về Cơ hội AI

Hội nghị Thượng đỉnh Pax Silica lần thứ hai vừa được tổ chức tại Washington, D.C. Tại hội nghị, 35 quốc gia, trong đó có Ấn Độ đã ký Tuyên bố chung về Cơ hội AI.

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35 quốc gia ký Tuyên bố chung về Cơ hội AI

Hội nghị thượng đỉnh Pax Silica lần thứ hai tại Washington, DC, đã ký Tuyên bố chung về Cơ hội AI. Ảnh: CNA.

Tuyên bố đề cập đến các nội dung về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng chuỗi cung ứng đáng tin cậy và tăng cường năng lực công nghiệp đối với các công nghệ liên quan đến AI.

Sáng kiến Pax Silica được khởi xướng vào tháng 12/2025 dưới sự dẫn dắt của Mỹ. Sáng kiến hiện quy tụ nhiều quốc gia và tổ chức, gồm Mỹ, Ấn Độ, Argentina, Đức, Hà Lan, Chile, Costa Rica, Hy Lạp, Kazakhstan, Panama và Liên minh châu Âu (EU)...Tuyên bố chung về Cơ hội AI ủng hộ cách tiếp cận quản lý theo hướng thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên AI. Văn kiện cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các chuỗi cung ứng đáng tin cậy và có khả năng chống chịu đối với các công nghệ trí tuệ nhân tạo.

35 quốc gia ký Tuyên bố chung về Cơ hội AI

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề kinh tế Jacob Helberg nhấn mạnh vai trò của các chuỗi cung ứng đáng tin cậy cũng như sự tham gia của khu vực tư nhân trong phát triển hệ sinh thái AI. Ảnh: CNA.

Phát biểu tại hội nghị ngày 25/6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề kinh tế Jacob Helberg nhấn mạnh vai trò của các chuỗi cung ứng đáng tin cậy cũng như sự tham gia của khu vực tư nhân trong phát triển hệ sinh thái AI.

Hội nghị cũng giới thiệu Pax Pass, một nền tảng mới nhằm đẩy nhanh việc lưu chuyển các mặt hàng quan trọng liên quan đến AI giữa các quốc gia đối tác tin cậy. Hệ thống này sẽ kết hợp xác minh hàng hóa, đánh giá rủi ro bằng AI và quy trình xử lý nhanh đối với các lô hàng đã được phê duyệt. Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên trong nhóm 10 nền kinh tế hàng đầu tham gia sáng kiến này. Một thông báo quan trọng khác là việc thành lập Foundry School, chương trình phát triển nguồn nhân lực được triển khai phối hợp với Đại học Stanford. Chương trình sẽ đào tạo các doanh nhân, kỹ sư và các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến tại các nền kinh tế tham gia.

Hội nghị PAX Silica phản ánh một sự chuyển biến rộng lớn hơn trong cách tiếp cận đối với trí tuệ nhân tạo. Các quốc gia tham gia đang đứng trước lựa chọn giữa hợp tác hoặc biệt lập, trong bối cảnh tìm cách định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế AI toàn cầu.

Thanh Vân

Nguồn: Wion, Gktoday.

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