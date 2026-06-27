320 binh sĩ Nga và Ukraine được trả tự do sau đợt đổi tù binh mới nhất

Nga và Ukraine vừa xác nhận hai bên đã trao đổi mỗi bên 160 binh sĩ bị giam giữ, trong đợt trao đổi tù binh mới nhất kể từ khi xung đột giữa hai bên nổ ra cách đây hơn bốn năm.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh theo thể thức 160 đổi 160. Ảnh: Report.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng 160 quân nhân Nga đã được đưa trở về từ vùng lãnh thổ do Kyiv kiểm soát, trong khi 160 tù binh Ukraine cũng được bàn giao theo chiều ngược lại. Theo Bộ này, các quân nhân Nga sau khi được trao trả đang được chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý tại Belarus trước khi chuyển về Nga để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đóng vai trò trung gian nhân đạo, hỗ trợ thúc đẩy quá trình trao đổi.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những người Ukraine được trao trả lần này đã bị giam giữ từ năm 2022. Ông nói thêm những người được trả tự do bao gồm các thành viên Lực lượng Vũ trang Ukraine, Cơ quan Vận tải Đặc biệt Nhà nước, Vệ binh Quốc gia và Cơ quan Biên phòng Nhà nước.

UAE tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cuộc trao đổi tù binh xuyên suốt xung đột, gần đây nhất là một thỏa thuận trao đổi 205 người vào tháng 5 trong khuôn khổ một kế hoạch lớn hơn 1.000 đổi 1.000, gắn với một lệnh ngừng bắn ngắn do Mỹ làm trung gian, cũng như một cuộc trao đổi 314 người vào tháng 2 sau các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các quân nhân Nga được trao trả hiện đang ở Belarus. Ảnh: Anadolu.

Các cuộc trao đổi tù binh là một trong số ít lĩnh vực hợp tác thực tế giữa Kiev và Moscow kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 2/2022, ngay cả khi giao tranh ở các mặt trận khác vẫn leo thang. Ukraine luôn coi việc đưa các binh sĩ bị bắt trở về là một yêu cầu trọng tâm trong suốt cuộc chiến.

Diễn biến lần trao đổi này diễn ra trong bối cảnh Kiev tăng cường chiến dịch tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, khi Tổng thống Zelenskyy tuần này công bố chiến dịch gây áp lực kéo dài 40 ngày nhằm vào hệ thống hậu cần và hạ tầng quân sự Nga, bao gồm các cuộc tập kích bằng UAV liên tiếp vào Moscow và khu vực Crưm do Nga kiểm soát. Các cuộc đàm phán hòa bình do Washington làm trung gian đến nay vẫn bị đình trệ, chưa đạt được thỏa thuận chính thức nào.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua/Anadolu