Nga và Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn

Ngày 11/4, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn, ngay khi lệnh ngừng bắn tạm thời do Tổng thống Vladimir Putin công bố có hiệu lực nhân dịp lễ Phục sinh Chính thống giáo.

Theo thông tin từ giới chức hai nước, mỗi bên đã trao trả 175 tù binh trong một cuộc trung gian do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thực hiện. Hoạt động này diễn ra chỉ vài giờ sau khi hai bên tiến hành các đợt tấn công bằng máy bay không người lái qua lại trong đêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân Nga hiện đang ở Belarus để được hỗ trợ về tâm lý và y tế trước khi được đưa về Nga để điều trị và phục hồi chức năng. Ukraine xác nhận thông tin trên. Tổng thống Zelensky cho biết những người trở về Ukraine bao gồm các binh sĩ bị bắt làm tù binh trong trận chiến tại Mariupol, cũng như những người bị bắt tại Nhà máy điện hạt nhân Chornobyl ở tỉnh Kiev và tại nhiều khu vực khác nhau, bao gồm các tỉnh Donetsk, Kherson, Sumy, Zaporizhzhia và tỉnh Kursk của Nga.

Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo, trong số những người được tự do có 25 sĩ quan Ukraine, mà việc trả tự do cho họ là “một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn”. Kể từ khi các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine được nối lại vào tháng 5-2025, hai bên đã thường xuyên thực hiện các đợt trao đổi tù binh cũng như thi thể của các binh sĩ tử trận. Đợt trao đổi trước đó diễn ra vào ngày 3/4, khi hai bên hoán đổi 600 tù binh.

Trong khi đó, trong ngày 11/04, theo nguồn tin từ không quân Ukraine, Nga đã phóng khoảng 160 máy bay không người lái nhằm vào nhiều khu vực, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong đó khu vực Odesa và miền Đông Ukraine chịu ảnh hưởng nặng nề. Một số khu dân cư ven Biển Đen cũng bị thiệt hại, với nhà ở, chung cư và một trường mẫu giáo bị hư hỏng.

Phía Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 99 máy bay không người lái do Ukraine triển khai, bao gồm tại lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea.

Lê Hà.

Nguồn: Euronews, RT.