3 nước Baltic từ chối cho Thủ tướng Slovakia bay qua không phận tới Nga

Theo truyền thông khu vực, 3 quốc gia Baltic gồm Latvia, Lithuania và Estonia đã đồng loạt từ chối cho phép máy bay chở Thủ tướng Slovakia Robert Fico bay qua không phận trên hành trình tới Moskva dự lễ Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, buộc nhà lãnh đạo này phải tìm lộ trình thay thế.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đến Moscow để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945, tại Moscow, Nga vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Ảnh: Getty Images

Phát biểu về quyết định này, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho biết lập trường của Tallinn không thay đổi so với trước đây, khi nước này từng từ chối yêu cầu tương tự vào năm ngoái. Ông nhấn mạnh Estonia sẽ không cho phép sử dụng không phận của mình cho các chuyến bay tới Moskva nhằm tham dự sự kiện mà phía này cho là mang tính biểu tượng chính trị.

Bộ Ngoại giao Estonia khẳng định quan điểm “rõ ràng và nhất quán” rằng không quốc gia nào được phép sử dụng không phận của nước này để tăng cường quan hệ với Nga trong bối cảnh các vấn đề an ninh khu vực còn nhiều quan ngại. Các quy định thông thường về cấp phép bay cho lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO sẽ không được áp dụng trong trường hợp điểm đến là Nga.

Trong khi đó, Thủ tướng Robert Fico cho biết trên mạng xã hội rằng, Latvia và Lithuania(Lít va) cũng đã đưa ra quyết định tương tự. Ông khẳng định sẽ tìm tuyến bay khác để tới Moskva, tương tự như cách đã thực hiện trong năm trước.

Trước đó, vào năm 2025, một số quốc gia Baltic cũng áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự đối với các chuyến bay của lãnh đạo châu Âu tới Nga trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5. Khi đó, Thủ tướng Slovakia vẫn tới được Moskva nhưng phải thay đổi lộ trình, khiến thời gian di chuyển kéo dài đáng kể.

Động thái lần này diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu tiếp tục duy trì lập trường thận trọng đối với các hoạt động tiếp xúc cấp cao liên quan đến Nga.

Bích Hồng

Nguồn: UNN; News Ukraine