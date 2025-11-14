3 lý do lựa chọn Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến cho công trình lăng mộ đá

Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến chuyên cung cấp mộ lăng mộ đá từ đá tự nhiên nguyên khối, thi công theo chuẩn phong thủy truyền thống. Sản phẩm luôn đảm bảo 3 yếu tố: nguyên liệu thật 100%, kết hợp công nghệ CNC với nghệ nhân 8-10 năm kinh nghiệm, thiết kế riêng theo yêu cầu tạo nên sự khác biệt của đơn vị so với các nhà thầu khác trên thị trường.

Khu lăng mộ dòng họ xanh đen được sắp xếp hài hòa, cân đối, mang đến giá trị phong thủy tốt lành

Đá tự nhiên nguyên khối - Bền đẹp, chất lượng vượt trội

Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến sử dụng 100% đá tự nhiên nguyên khối cho toàn bộ công trình. Đây được coi là tiêu chuẩn bắt buộc nhằm đảm bảo chất lượng bền vững cho khu mộ gia tộc trong thời gian dài.

Nguồn đá được khai thác trực tiếp tại Thanh Hóa và Ninh Bình, hai khu vực có mỏ đá vôi và granite nổi tiếng về độ cứng, độ đặc chắc và màu sắc đồng đều. Cấu trúc địa chất ổn định giúp đá không bị rạn nứt hay biến dạng theo thời gian.

Vật liệu này vượt trội hơn đá pha tạp ở nhiều khía cạnh. Cấu trúc địa chất ổn định và đặc chắc giúp công trình duy trì độ cứng, chống chịu hiệu quả với thời tiết khắc nghiệt, giữ màu sắc tự nhiên trên 100 năm. Về thẩm mỹ, các loại đá xanh đen, xanh rêu và granite giữ được sắc độ gốc, bề mặt bóng mịn mà không cần phủ sơn, mang lại vẻ sang trọng, trang nghiêm.

Ngoài ra, yếu tố phong thủy cũng được xem trọng đối với các gia chủ. Quan niệm truyền thống cho rằng đá tự nhiên nguyên khối giúp duy trì năng lượng ổn định, giữ trường khí của phần mộ ở trạng thái hài hòa, mang lại sự an yên cho người đã khuất và thuận lợi cho con cháu.

Công trình mộ đá công giáo được thi công từ đá nguyên khối 100%

Công nghệ hiện đại kết hợp với nghệ nhân làng nghề

Quy trình chế tác tại Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến áp dụng phương pháp kết hợp giữa công nghệ CNC hiện đại và tay nghề nghệ nhân truyền thống, tạo ra sự cân bằng giữa độ chính xác kỹ thuật và giá trị thẩm mỹ nghệ thuật.

Hệ thống máy CNC gia công đá với độ chính xác tới từng milimet. Các chi tiết hoa văn phức tạp như rồng, phượng, hoa sen được khắc hoàn thiện với độ đồng đều cao trên toàn bộ bề mặt. Thời gian hoàn thiện công đoạn gia công rút ngắn đáng kể so với phương pháp chạm khắc thủ công. Công nghệ giúp đảm bảo tiến độ thi công đúng với cam kết ban đầu.

Đội ngũ kiến trúc sư và nghệ nhân có trình độ chuyên môn cao, tích lũy kinh nghiệm từ 8-10 năm trong lĩnh vực đá mỹ nghệ. Họ am hiểu từng loại vật liệu, xử lý linh hoạt để làm nổi bật vân đá và tạo chiều sâu cho họa tiết của công trình.

Sự kết hợp giữa công nghệ CNC và tay nghề thủ công tạo ra sản phẩm lăng mộ đá có độ tinh xảo cao. Sản phẩm vừa đảm bảo độ chính xác về mặt kỹ thuật, vừa mang giá trị thẩm mỹ nghệ thuật vượt trội.

Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến cung cấp đa dạng mẫu lăng mộ đá với công nghệ hiện đại và nghệ nhân làng nghề nhiều năm kinh nghiệm

Thiết kế, thi công linh hoạt theo yêu cầu khách hàng

Do mỗi gia đình có nhu cầu riêng về phong cách và quy mô công trình, Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến cung cấp dịch vụ linh hoạt theo từng yêu cầu cụ thể. Đơn vị không áp dụng mẫu thiết kế có sẵn mà kiến trúc sư sẽ làm việc trực tiếp với gia chủ để thống nhất kiểu dáng, kích thước, hoa văn và chất liệu. Bản vẽ 3D được cung cấp trước khi thi công để khách hàng hình dung rõ công trình thực tế.

Về thi công, các hạng mục được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình và không phát sinh chi phí ngoài hợp đồng. Tiến độ hoàn thiện trung bình dao động từ 7 đến 30 ngày, tùy thuộc quy mô công trình. Sau khi bàn giao, đơn vị cam kết hỗ trợ bảo trì và vệ sinh định kỳ. Các vấn đề kỹ thuật phát sinh thuộc trách nhiệm của nhà thầu sẽ được xử lý nhanh chóng mà không tính thêm chi phí.

Đá Mỹ Nghệ Cát Tiến cam kết thi công linh hoạt theo yêu cầu khách hàng

