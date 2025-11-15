200 kỳ thủ nhí tranh tài sôi nổi tại Giải Cờ vua Nobel School mở rộng

Chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), sáng 15/11 tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Nobel School (phường Đông Quang) đã diễn ra Giải cờ vua Nobel School mở rộng, lần thứ 1 năm 2025.

Giải đấu do Trường Tiểu học, THCS & THPT Nobel School phối hợp với Công ty Cổ phần Minhchess 36 tổ chức.

Giải thu hút 200 kỳ thủ nhí đến từ các trường tiểu học, THCS và CLB cờ vua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các em học sinh tham gia giải được Ban Tổ chức động viên, giải đáp các thắc mắc trước khi thi đấu.

Các kỳ thủ tranh tài ở 4 bảng đấu: Bảng U6, U7 Nam, nữ là các kỳ thủ nam, nữ sinh năm 2018 - 2019. Bảng U8, U9 nam, nữ các VĐV nam, nữ sinh năm 2016 - 2017. Bảng U10, 11 Nam, nữ: Các VĐV nam, nữ sinh năm 2014 - 2015; bảng Open: các kỳ thủ nam, nữ không phân biệt lứa tuổi.

Các kỳ thủ luôn thể hiện quyết tâm và thi đấu với tinh thần cống hiến hết sức để có thành tích tốt nhất. Nhiều trận “đấu trí” diễn ra hấp dẫn và gay cấn đến cuối trận đấu.

Giải áp dụng luật FIDE và thi đấu đối kháng theo hệ Thụy Sĩ 7 ván cho các nhóm bốc thăm bằng chương trình Swiss-manager. Ban Tổ chức sẽ trao huy chương và giải khuyến khích cho các kỳ thủ thi đấu tốt nhằm khích lệ tinh thần và tôn vinh các tài năng trẻ.

Các kỳ thủ nhí tập trung cao độ trước khi ra quyết định.

Giải không chỉ là một sân chơi trí tuệ hấp dẫn mà còn là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi và nuôi dưỡng đam mê với môn thể thao vua, đồng thời khuyến khích tư duy logic và rèn luyện tính kỷ luật.

Giải Cờ vua Nobel School mở rộng, lần thứ 1 năm 2025 thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh học sinh.

Đại diện Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Anh Tuân