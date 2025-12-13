19 tiểu bang Mỹ đồng loạt kiện Tổng thống Trump về phí visa H-1B 100.000 USD

Vụ kiện chống lại khoản phí thị thực H-1B mới của Tổng thống Donald Trump đang nóng lên tại Mỹ , khi California cùng 18 tiểu bang khác chính thức nhập cuộc. Theo thông báo từ văn phòng Tổng chưởng lý California Rob Bonta, California cùng 18 bang khác của Mỹ sẽ nộp đơn kiện trong ngày 13/12 nhằm ngăn chặn mức phí 100.000 USD đối với các visa H-1B mới dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao.

Tổng chưởng lý California Rob Bonta, đang dẫn đầu một vụ kiện đa tiểu bang nhằm phản đối việc chính quyền Trump áp đặt khoản phí 100.000 đô la cho mỗi thị thực H-1B mới mà người sử dụng lao động Mỹ xin cấp. Ảnh: Los Angeles Times

Đơn kiện được đệ trình tại tòa án liên bang ở bang Massachusetts, đánh dấu vụ kiện thứ ba nhằm thách thức quyết định do Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 9. Mức phí mới cao gấp nhiều lần so với mức phí hiện hành, vốn chỉ dao động từ 2.000 đến 5.000 USD cho mỗi hồ sơ.

Văn phòng Tổng chưởng lý California Rob Bonta cho rằng Tổng thống Trump không có thẩm quyền áp đặt khoản phí này và quyết định đó vi phạm luật liên bang, khi cho phép cơ quan di trú chỉ được thu phí tương ứng với chi phí vận hành chương trình visa.

Theo phía California, mức phí 100.000 USD sẽ tạo ra gánh nặng tài chính không cần thiết đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ thiết yếu, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lao động và đe dọa cắt giảm dịch vụ.

Chương trình H-1B cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài trong các lĩnh vực chuyên môn cao. Ngành công nghệ, với nhiều tập đoàn lớn đặt trụ sở tại California, được đánh giá là phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhân lực này. Các bang tham gia vụ kiện cùng California gồm New York, Massachusetts, Illinois, New Jersey và Washington.

20 tiểu bang kiện ông Trump vì áp đặt khoản phí 100.000 đô la đối với thị thực H-1B. Ảnh: Reuters Nhà Trắng khẳng định mức phí mới là hợp pháp, nhằm ngăn chặn việc lạm dụng chương trình H-1B. Phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers đã lên tiếng bảo vệ chính sách, nói mức phí mới là “cần thiết” để ngăn lạm dụng visa và bảo vệ lao động Mỹ. Trong khi đó, các nhóm doanh nghiệp lớn, Phòng Thương mại Mỹ cùng liên minh các công đoàn và tổ chức xã hội cho rằng visa H-1B là công cụ quan trọng để bù đắp sự thiếu hụt lao động có tay nghề tại Mỹ và đã đệ đơn kiện riêng nhằm phản đối chính sách này.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Trump, những người được cấp visa H-1B mới sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ nếu doanh nghiệp bảo trợ chưa nộp khoản phí 100.000 USD. Quy định này không áp dụng đối với những người đang sở hữu visa H-1B hoặc đã nộp hồ sơ trước ngày 21/9.

Nhật Lệ

Nguồn: Politico, CNN, Los Angeles Times