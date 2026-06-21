YouTube vượt báo điện tử, trở thành nền tảng tiếp cận tin tức hàng đầu tại Hàn Quốc

Ngày càng nhiều người dân Hàn Quốc lựa chọn YouTube để cập nhật thông tin thời sự, thay vì truy cập trực tiếp các báo điện tử hoặc cổng thông tin trực tuyến, cho thấy sự thay đổi rõ nét trong thói quen tiếp nhận tin tức tại quốc gia này.

YouTube vượt báo điện tử, trở thành nền tảng tiếp cận tin tức hàng đầu tại Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images.

Theo báo cáo Khảo sát khán giả truyền thông năm 2025 do Quỹ Báo chí Hàn Quốc công bố ngày 21/6, tỷ lệ người theo dõi tin tức hằng ngày thông qua các nền tảng video trực tuyến đã tăng từ 18,4% năm 2024 lên 30% trong năm 2025, phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang hình thức tiếp cận thông tin bằng video.

Trong khi đó, báo cáo Digital News Report 2026 cho biết, 49% người Hàn Quốc sử dụng YouTube để theo dõi tin tức, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 31% của 48 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát. Kết quả này đưa Hàn Quốc trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tiếp cận tin tức qua YouTube cao nhất thế giới.

Theo các chuyên gia truyền thông, thay vì chủ động truy cập các trang báo điện tử hoặc cổng thông tin, người dùng hiện có xu hướng tiếp nhận thông tin thông qua các video được YouTube đề xuất bằng thuật toán cá nhân hóa. Các bản tin, chương trình bình luận, phân tích thời sự hay nội dung về các sự kiện nổi bật liên tục xuất hiện trên trang chủ và mục Shorts, giúp YouTube trở thành kênh cập nhật tin tức quen thuộc của đông đảo người dùng.

Tỷ lệ người theo dõi tin tức hằng ngày thông qua các nền tảng video trực tuyến đã tăng lên 30% trong năm 2025. Ảnh: Yonhap.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh sức ảnh hưởng của các cổng thông tin điện tử truyền thống tiếp tục suy giảm. Quỹ Báo chí Hàn Quốc cho biết tỷ lệ người sử dụng các cổng thông tin để theo dõi tin tức đã giảm xuống còn 66,5%, mức thấp nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thực hiện khảo sát.

Trước sự thay đổi trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng, nhiều cơ quan báo chí Hàn Quốc đang tăng cường đầu tư vào sản xuất nội dung video, phát trực tiếp và các chương trình được thiết kế riêng cho nền tảng YouTube nhằm mở rộng khả năng tiếp cận độc giả và khán giả.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo việc phụ thuộc ngày càng lớn vào các nền tảng mạng xã hội và video trực tuyến trong tiếp cận tin tức có thể làm gia tăng nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, nội dung giật gân, đồng thời khiến thuật toán của nền tảng có ảnh hưởng lớn hơn đến cách người dùng tiếp cận và nhận thức các vấn đề xã hội.

Thu Uyên