Yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ giải pháp ổn định lãi suất, công khai thông tin và tăng cường kiểm tra, giám sát, nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ ổn định mặt bằng lãi suất trên toàn hệ thống.

Theo đó, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 9/1/2026. Việc triển khai nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng được yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất, qua đó góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo đúng định hướng điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, các đơn vị phải tuân thủ nghiêm các quy định về lãi suất, thực hiện niêm yết công khai lãi suất tiền gửi và chấp hành mức lãi suất tối đa theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được đặt ra nhằm kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, bảo đảm kỷ cương trong hoạt động tín dụng, hạn chế các yếu tố gây biến động bất thường đối với mặt bằng lãi suất thị trường.

Một nội dung quan trọng khác là các tổ chức tín dụng phải tiếp tục công bố công khai trên trang thông tin điện tử của mình các thông tin liên quan đến lãi suất. Cụ thể, bao gồm lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay bình quân, cũng như lãi suất áp dụng đối với các chương trình, gói tín dụng và các khoản vay khác nếu có.

Việc minh bạch thông tin này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động ngân hàng.

Không chỉ vậy, các tổ chức tín dụng còn phải chủ động cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, bảo đảm thanh khoản và khả năng chi trả, tránh gây xáo trộn mặt bằng lãi suất trên thị trường. Dòng vốn tín dụng được định hướng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Ở cấp địa phương, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực được yêu cầu tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm các giải pháp ổn định lãi suất. Đồng thời, duy trì việc công bố minh bạch các thông tin liên quan đến lãi suất để hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn...

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất trên thị trường, cũng như việc công bố thông tin của các tổ chức tín dụng. Song song đó, cơ quan này tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách điều hành lãi suất.

Theo VGP