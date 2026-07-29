Yên Trường “rõ người”, “rõ việc” sau sáp nhập thôn

Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn từ ngày 1/7, với sự chủ động của đội ngũ cán bộ thôn cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã Yên Trường, 9/9 thôn đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc”, tạo nền tảng để bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả ngay từ những ngày đầu.

Cán bộ thôn Lựu Khê, xã Yên Trường hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ số.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Lựu Khê và một phần thôn Thạc Quả, thôn Lựu Khê có hơn 700 hộ dân với khoảng 2.300 nhân khẩu. Địa bàn rộng, dân số đông hơn đồng nghĩa với khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Trước yêu cầu đó, chi ủy thôn đã nhanh chóng thống nhất phương án phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm mỗi lĩnh vực, mỗi khu vực dân cư đều có người phụ trách, theo dõi và nắm bắt tình hình.

Đồng chí Đàm Quang Mạnh, trưởng thôn Lựu Khê, cho biết: “Chi ủy gồm 5 đồng chí, mỗi người phụ trách những nhiệm vụ cụ thể nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân cũng như các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Những nội dung thuộc thẩm quyền được thôn chủ động giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo để xã xem xét, xử lý kịp thời, tránh gây bức xúc trong Nhân dân”.

Tại thôn Phố Kiểu, chị Trịnh Thị Xuân, trưởng thôn chia sẻ: “Sau sáp nhập, chi ủy mới có 4 đồng chí (thiếu 1 đồng chí), chúng tôi vẫn giữ được mối liên hệ mật thiết với người dân. Việc thường xuyên xuống cơ sở giúp chúng tôi hiểu hơn đời sống người dân. Từ đó có giải pháp tổ chức, điều hành phù hợp, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư”.

Hiện nay, thôn Phố Kiểu đang tập trung nắm bắt tình hình sản xuất, đề xuất các giải pháp tìm đầu ra cho nông sản; kiến nghị cấp có thẩm quyền nâng cấp hệ thống cống tiêu trên Quốc lộ 45, nhằm hạn chế tình trạng ngập úng ảnh hưởng đời sống của nhiều hộ dân trong mùa mưa; phối hợp với đơn vị thu gom rác thải để nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, vận động người dân thực hiện đổ rác đúng thời gian và đúng nơi quy định.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn và tổ chức lại các chi bộ, Đảng ủy xã Yên Trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm công khai, dân chủ và đúng quy định. Sau sắp xếp, xã giảm từ 21 thôn xuống còn 9 thôn, giảm 12 đầu mối tổ chức, tương đương 57,14%, trong đó có 7 thôn được thành lập mới. Các chi bộ nhanh chóng kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, đảng viên và bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ vào nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân nên quá trình sáp nhập thôn, xã Yên Trường nhận được sự đồng thuận cao, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, không xuất hiện điểm nóng, giữ vững ổn định chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Người dân từng bước xóa bỏ khoảng cách giữa “thôn cũ” và “thôn mới”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, xã hội và xây dựng đời sống cộng đồng. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở thôn. Sự đồng hành sát cơ sở giúp các thôn chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, từng bước ổn định tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Yên Trường, cho biết: “Sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, xã đặc biệt chú trọng công tác tư tưởng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu của chủ trương sắp xếp; rà soát, bố trí cán bộ phù hợp, bảo đảm đúng người, đúng việc, phát huy sở trường của từng cá nhân. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ”.

Mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định, như: địa bàn rộng hơn, dân số tăng, cơ sở vật chất một số nhà văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu, khối lượng công việc lớn hơn trước... song, với sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, những khó khăn đó đang từng bước được khắc phục. Đến nay, 9/9 thôn trên địa bàn xã Yên Trường đã cơ bản đi vào hoạt động ổn định. Các thôn mới trên địa bàn xã không chỉ thay đổi về tổ chức, bộ máy mới mà đã được kiểm chứng bằng những phần việc cụ thể, góp phần bảo đảm các công việc ở cơ sở được triển khai liên tục, không bị gián đoạn sau sáp nhập.

Bài và ảnh: Lê Hà