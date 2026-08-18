100% giảng viên đạt khá, giỏi tại Kỳ thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2026

Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế mạc Kỳ thao giảng giảng viên lý luận chính trị (LLCT) năm 2026.

Các đại biểu dự bế mạc thao giảng giảng viên LLCT năm 2026.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và trao chứng nhận cho các giảng viên.

Kỳ thao giảng có sự tham gia của 25 giảng viên chuyên trách đến từ 25 trung tâm chính trị xã, phường trong tỉnh.

Để chuẩn bị cho kỳ thao giảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể; các trung tâm chính trị chủ động báo cáo cấp ủy, lựa chọn, cử giảng viên tham gia, đồng thời tổ chức góp ý bài soạn, bài giảng.

Sau 2 ngày diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, kỳ thao giảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các giảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động đầu tư công sức, trí tuệ cho bài soạn, bài giảng. Nội dung giảng dạy cơ bản bám sát giáo trình, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng và khoa học; nhiều giảng viên chủ động cập nhật kiến thức mới, lồng ghép các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghiệp vụ công tác Đảng vào bài giảng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức, một số giáo án chưa xác định cụ thể mục đích, yêu cầu; việc phân tích, luận giải và liên hệ thực tiễn chưa sâu. Một số giảng viên còn thiên về phong cách báo cáo viên, việc kết hợp các phương pháp giảng dạy chưa thật sự nhuần nhuyễn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao chứng nhận cho các giảng viên.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng thẩm định thống nhất đánh giá tất cả 25 giảng viên đều đạt loại khá, giỏi. Trong đó, 16 giảng viên xếp loại giỏi, chiếm 64%; 9 giảng viên xếp loại khá, chiếm 36%.

Kết quả kỳ thao giảng là cơ sở để các trung tâm chính trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy LLCT; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục LLCT trong tình hình mới.

Phan Nga