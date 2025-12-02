Yên Trường khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển

Xã Yên Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã, trong đó có 3 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao; quy mô dân số lớn, lực lượng lao động dồi dào, trình độ dân trí ngày càng được nâng lên; diện tích đất rộng có thể quy hoạch các khu dân cư, thương mại, sản xuất và dịch vụ phù hợp với định hướng đô thị hóa; hệ thống hạ tầng cơ bản được đầu tư hoàn thiện. Xã có vị trí địa lý chiến lược, nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch thuận lợi cho giao thương, phát triển dịch vụ, thu hút đầu tư; người dân Yên Trường có truyền thống đoàn kết, sáng tạo... Đây là những điều kiện thuận lợi để xã khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển toàn diện, bền vững.

Nông dân xã Yên Trường sản xuất rau màu vụ đông.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra 25 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 11,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2030 đạt 115 triệu đồng trở lên; diện tích nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2026-2030 đạt 330ha; vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước địa phương giai đoạn 2026-2030 đạt 500 tỷ đồng trở lên... Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu trên, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nội dung chương trình đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mang tính khả thi cao để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội, nhất là các giải pháp thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Theo đó, về kinh tế, xã đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất tập trung và chuỗi giá trị bền vững. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, công nghệ cao gắn với xây dựng cơ sở chế biến thực phẩm tập trung; xây dựng chương trình “Phát triển nông nghiệp gắn với XDNTM nâng cao giai đoạn 2026-2030” và kế hoạch “Xây dựng sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2026-2030”; xây dựng và thực hiện đề án “Xây dựng xã NTM nâng cao đến năm 2030”. Xã khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với quy mô lớn; phát triển các ngành dịch vụ theo hướng đa dạng và nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến căn bản trong phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực, có lợi thế cạnh tranh...

Về văn hóa - xã hội, xã xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, đề án “Phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa trên địa bàn xã Yên Trường giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”...

Hiện xã Yên Trường đang tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, khôi phục diện tích cây trồng, vật nuôi, trang trại, gia trại. Chú trọng sản xuất vụ đông 2024-2025 với tổng diện tích cây trồng liên kết sản xuất, tiêu thụ đạt trên 130,63ha; tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao được 52,1ha. Duy trì ổn định ngành chăn nuôi với 30 trang trại và 2.604 nông hộ. Công tác phòng chống dịch bệnh được đẩy mạnh, nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh để người dân có thu nhập dịp cuối năm. Nhiều loại thủy sản mới được đưa vào nuôi thâm canh, từng bước ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xã tiếp tục duy trì 10 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao và đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh chấm điểm công nhận 1 sản phẩm OCOP 4 sao.

Về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, xã đang tích cực đẩy mạnh giải phóng mặt bằng. Tổng số dự án đầu tư công có sử dụng đất đăng ký giải phóng mặt bằng năm 2025 là 9 dự án với tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng được giao là 5,67ha, trong đó có 5 dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 4,59ha, đạt 80,95% kế hoạch.

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đầu tư. Xã tăng cường chỉ đạo các nhà trường ứng dụng khoa học - công nghệ trong dạy và học nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong giáo dục trên địa bàn xã theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; ra quân hưởng ứng Ngày thế giới chuyển đổi số. Hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công đáp ứng được yêu cầu của Nhân dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Nhìn chung, trong giai đoạn phát triển mới, xã Yên Trường đang tập trung nguồn lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế hiện có nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt là nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, tổ chức đoàn thể. Phân công, phân nhiệm rõ ràng về trách nhiệm của từng bộ phận và từng cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng người, đúng việc.

Bài và ảnh: Lê Hà