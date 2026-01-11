Động lực cho phát triển

Nhằm tạo không khí phấn khởi và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ (VHVN) đã được các cấp, ngành tổ chức sôi nổi, rộng khắp, tạo động lực khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 do phường Hạc Thành tổ chức.

Hòa trong không khí rộn ràng đón chào năm mới 2026, phường Hạc Thành đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hạc Thành - Vươn cánh đón xuân”. Chương trình là sự hòa quyện của những ca khúc viết về mùa xuân, về quê hương, đất nước, về tuổi trẻ, tình yêu và khát vọng... Các tiết mục được dàn dựng công phu, hấp dẫn mang đến không gian âm nhạc vui tươi, rực rỡ sắc màu, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo Nhân dân, vừa giới thiệu hình ảnh về một Hạc Thành trẻ trung, hiện đại, sẵn sàng chào đón bạn bè, du khách đến khám phá, trải nghiệm. Những giai điệu rộn ràng, tươi mới không chỉ mở ra một mùa xuân mới đầy khát vọng mà còn là lời khẳng định về tâm thế sẵn sàng, sự tự tin của phường khi “sải cánh” vươn cao cùng cả tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh. Do đó, các hoạt động VHVN được tỉnh Thanh Hóa tổ chức với quy mô lớn, bài bản, công phu. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng 95 mùa xuân, mừng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”, “95 năm - Thắp sáng niềm tin”, “Hàm Rồng - vang mãi bản hùng ca”, “Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước”, “Người là niềm tin tất thắng”... Trong năm, nhiều chương trình nghệ thuật lớn cũng đã được tổ chức như Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Thanh Hóa, quy tụ gần 1.000 diễn viên, nghệ nhân, nhạc công tiêu biểu đến từ 22 đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia, mang đến nhiều sắc thái văn hóa của các vùng miền trong tỉnh. Tiếng cồng chiêng, sáo, khèn đậm hương sắc núi rừng của dân tộc Dao, Mông, Thái cùng các trò diễn Xuân Phả, Pồn Pôông đến từ các huyện miền núi vang vọng, tỏa sáng như mời gọi du khách gần xa về với miền Tây xứ Thanh. Hay những âm thanh vọng về từ biển qua các chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Nghi Sơn, Hải Tiến mang đến những cung bậc cảm xúc dạt dào, vừa mới, vừa lạ, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách khi đến với xứ Thanh.

Ở Thanh Hóa, phong trào VHVN quần chúng cũng lan tỏa mạnh mẽ khi thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, nhất là phụ nữ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. Với hơn 1.300 câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 15.640 hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao rộng khắp ở khu dân cư, cơ quan, trường học. Nhiều mô hình được duy trì tổ chức thường xuyên, tạo không khí sôi nổi ở các địa phương như câu lạc bộ dân vũ thể thao của Hội LHPN; câu lạc bộ thanh niên hát dân ca và ca khúc cách mạng của đoàn thanh niên; câu lạc bộ hò sông Mã, hát chầu văn của các xã, phường vùng đồng bằng; câu lạc bộ khua luống, đánh cồng chiêng của các xã miền núi...

Giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công 3 cuộc liên hoan cấp tỉnh là Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Thanh Hóa chào mừng kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng, 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Liên hoan văn nghệ dân gian - phiên chợ vùng cao và tuyên truyền cổ động vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2025 tại đỉnh dốc cổng trời, xã Trung Lý; Liên hoan tuyên truyền cổ động và giao lưu câu lạc bộ dân gian tỉnh Thanh Hóa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cùng với đó, đã tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ công nhân lao động tại 4 điểm là Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; Khu Công nghiệp Bắc Hoằng Hóa; Khu Công nghiệp Lễ Môn; Khu Công nghiệp Bỉm Sơn. Tổ chức trên 15 đợt phim, tuần phim phục vụ Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh với 1.750 buổi chiếu, thu hút 925.000 lượt người xem. Tổ chức 20 chương trình chiếu phim lồng tiếng dân tộc Mông, Thái là phim điện ảnh về Bác Hồ, phim lịch sử cách mạng và phim tài liệu với 200 buổi chiếu. Ngoài tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các buổi chiếu phim lưu động đã trở thành nét văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động ngoại giao văn hóa cũng được thực hiện thường xuyên thông qua hoạt động ngoại giao Nhân dân của các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị, các địa phương trong tỉnh; giữa tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh trong nước và với các tỉnh kết nghĩa của các nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là với tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào. Trong năm 2025, tại 16 xã biên giới giáp Lào đã tổ chức được 38 hoạt động giao lưu VHVN giữa nhân dân 2 nước, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa 2 dân tộc Việt - Lào anh em.

Năm 2026 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và của tỉnh. Để nâng cao đời sống và nhu cầu thụ hưởng văn hóa của Nhân dân, đồng thời ngăn chặn, phản bác kịp thời, hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, các hoạt động VHVN tiếp tục được các cấp, ngành tổ chức rộng khắp bằng nhiều hình thức phong phú, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bài và ảnh: Tố Phương