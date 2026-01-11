Tiếp tục phát huy vai trò xung kích của thanh niên phường Hạc Thành

Sáng 11/1, Đoàn phường Hạc Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; đồng thời, tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Dưới cờ Đảng quang vinh - Tiến bước lên Đoàn” và cuộc thi vẽ tranh “Dưới cờ Đảng - em vững bước”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hiện nay, Đoàn phường Hạc Thành có 16.985 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 183 tổ chức Đoàn trực thuộc.

Năm 2025, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn phường đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào và đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục có bước phát triển mới, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Các hoạt động vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên với “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngày càng được nâng cao hiệu quả. Hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội diễn ra liên tục, đa dạng, rộng khắp, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Đồng chí Trần Huyền Trang, Bí thư Đoàn phường Hạc Thành phát biểu tại hội nghị.

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo ngày càng được Đoàn phường quan tâm, ĐVTN phát huy vai trò tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số tại địa phương. Đoàn phường đã đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong trường học thông qua các cuộc thi trực tuyến, sáng tạo video ngắn đăng tải trên TikTok quảng bá về di tích, lịch sử của địa phương...

Chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi cũng được triển khai hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực xã hội, góp phần bảo vệ, chăm lo lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026. Theo đó, sẽ tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn cấp trên và các chính sách pháp luật của Nhà nước cho ĐVTN; tiếp nhận thiếu niên nhi đồng, ĐVTN về sinh hoạt hè tại địa phương; tổ chức hoạt động tình nguyện và các hoạt động về nguồn; tiếp tục đảm nhận phần việc thanh niên tham gia chuyển đổi số, vệ sinh môi trường, các chương trình, hoạt động tình nguyện...

Nhân dịp này, Đoàn phường Hạc Thành đã trao giải cuộc thi viết “Dưới cờ Đảng quang vinh – Tiến bước lên Đoàn”, cuộc thi vẽ tranh “Dưới cờ Đảng – em vững bước”.

Sau một thời gian phát động, 2 cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo các em thiếu nhi, ĐVTN.

Qua đánh giá, các tác phẩm dự thi đều phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện; nhiều bài viết, bức tranh được đầu tư công phu, thể hiện cảm xúc chân thật, cách nhìn sâu sắc của thế hệ trẻ dưới lá cờ vinh quang của Đảng trên con đường tiến bước lên Đoàn.

Đại diện Tỉnh đoàn trao giải Nhất cuộc thi viết “Dưới cờ Đảng quang vinh – Tiến bước lên Đoàn”.

Đại diện phường Hạc Thành trao giải Nhì cuộc thi viết “Dưới cờ Đảng quang vinh – Tiến bước lên Đoàn”.

Đại diện Đoàn phường Hạc Thành trao giải Ba cuộc thi viết “Dưới cờ Đảng quang vinh – Tiến bước lên Đoàn”.

Đại diện Tỉnh đoàn trao giải Nhất cuộc thi vẽ tranh “Dưới cờ Đảng – em vững bước”.

Đại diện phường Hạc Thành trao giải Nhì cuộc thi vẽ tranh “Dưới cờ Đảng – em vững bước”.

Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tham gia 2 cuộc thi.

Nguyễn Đạt