Yên Định cán đích sớm chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai

Triển khai chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai” - một trong những nhiệm vụ quan trọng 3 tháng cuối năm 2025, nhằm chuẩn hóa, đồng bộ và kết nối dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư, xã Yên Định đã mở đợt cao điểm thực hiện chiến dịch với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền. Chiến dịch đã hoàn thành trước thời hạn 18 ngày.

Tổ công tác thực hiện thu thập thông tin tại thôn Quán Lào 4.

Thực hiện chiến dịch gồm có: thu thập, số hóa và tạo lập dữ liệu đối với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở đã cấp nhưng chưa có trong cơ sở dữ liệu đất đai. Chụp, quét và cập nhật thông tin từ GCNQSDĐ và căn cước của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở. Rà soát, nhập và tổng hợp dữ liệu đầy đủ vào biểu mẫu điện tử, đảm bảo tính chính xác, thống nhất và đồng bộ. Tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính, cắt giảm hồ sơ giấy, tăng cường sử dụng thông tin số sẵn có trong cơ sở dữ liệu để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Với những nội dung trên, UBND xã Yên Định phối hợp với Công an xã thành lập 25 tổ công tác về 24 thôn làm liên tục mỗi thôn 3 ngày, đêm tại nhà văn hóa. Mỗi tổ ít nhất 6 người, gồm cán bộ UBND xã, công an, cán bộ thôn. Ngoài 25 tổ của xã thành lập, các thôn tiếp tục thành lập mỗi thôn 1 tổ tuyên truyền, đôn đốc cũng như thu thập từ các nguồn người ở xa, vắng chủ... Tất cả thông tin, giấy tờ của người dân cung cấp đều được bảo đảm tuyệt đối an toàn, chỉ phục vụ cho mục đích chuẩn hóa, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.

UBND xã Yên Định đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện chiến dịch với tinh thần nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Chỉ sau 2,5 ngày đầu ra quân, các tổ công tác đã thu nhận được 4.472 bản giấy chứng nhận đất ở, nhà ở và căn cước công dân của chủ đất trên tổng số 37.731 số thửa cần thu nhận. Trong đó có 11/24 thôn đã tổ chức triển khai kế hoạch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn toàn xã.

Tại nhà văn hóa thôn Hoạch Thôn, chị Lê Thị Hiếu chia sẻ: “Tôi thấy chiến dịch có ý nghĩa rất thiết thực. Đây là một thủ tục hành chính về đất đai rất tiện lợi. Theo như tôi được biết, khi dữ liệu được chuẩn hóa, các thủ tục hành chính về đất đai sẽ được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết, nhiều thủ tục có thể thực hiện trực tuyến, người dân chúng tôi làm thủ tục đất đai sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí và được bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình một cách minh bạch, rõ ràng”.

Xã Yên Định được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Định Liên, Định Long, Định Tăng và thị trấn Quán Lào, với tổng dân số 38.596 người, sinh sống tại 24 thôn. Xã xác định chiến dịch thu thập dữ liệu có số lượng thông tin, dữ liệu lớn, đòi hỏi nhiều người cùng tham gia cũng như tính chính xác cao trong quá trình thực hiện. Do đó, ngoài triển khai các nhiệm vụ tổ chức, xã chú trọng thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các nhóm zalo, facebook của địa phương để người dân nắm bắt và hiểu rõ ý nghĩa của việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Khối lượng công việc lớn, các hoạt động chuyên môn nhiều, các tổ công tác của xã phải tranh thủ thời gian làm việc cả buổi tối hàng ngày, ngày cuối tuần để hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Tính đến 13/11/2025, UBND xã đã hoàn thành việc thu thập căn cước và giấy chứng nhận scan. Tỷ lệ thu thập được là 12.500 giấy chứng nhận QSDĐ (đạt 113%), trong đó sử dụng dùng để đối khớp dữ liệu là 11.070 hồ sơ (đạt 100%); số hồ sơ đã trùng khớp không sử dụng làm sạch dữ liệu là 1.430 hồ sơ. Yên Định là một trong những xã dẫn đầu về tiến độ hoàn thành dữ liệu trong toàn tỉnh. Ngoài số hồ sơ thu thập thì mỗi khi tỉnh chuyển số liệu về cần làm rõ thông tin chủ đất cũng như lọc file dữ liệu sạch, UBND xã và công an xã rà soát trong dữ liệu dân cư để đối khớp nộp văn phòng đăng ký sử dụng đất.

“Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai” tại xã Yên Định không chỉ góp phần hoàn thiện nền tảng dữ liệu số phục vụ quản lý Nhà nước, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, khi các thủ tục hành chính về đất đai ngày càng minh bạch, nhanh gọn và thuận tiện hơn.

