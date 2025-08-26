Xuyên đêm hỗ trợ di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn

(Baothanhhoa.vn) - Đêm ngày 25 rạng sáng ngày 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5 trên địa bàn tỉnh mưa to và gió lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, các lực lượng chức năng đã không quản ngại gian lao xuyên đêm phối hợp với địa phương vận động, hỗ trợ di dời hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Đêm ngày 25 rạng sáng ngày 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5 trên địa bàn tỉnh mưa to và gió lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, các lực lượng chức năng đã không quản ngại gian lao xuyên đêm phối hợp với địa phương vận động, hỗ trợ di dời hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng xã Cẩm Thạch hỗ trợ sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng xã Cẩm Thủy hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Trong đêm, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng đã trực tiếp xuống tận nhà vận động, di dời người dân sống trong vùng có nguy cơ cao bị sạt lở đến nơi an toàn.

Những điểm dân cư bị cô lập, Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh sử dụng ca nô để tiếp cận hỗ trợ, sơ tán người dân.

Tiếp cận các khu vực dân cư bị chia cắt ở xã Sao Vàng.

Trong đêm, các chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh đã tiếp cận để giải cứu 9 nhân khẩu bị nước lũ cô lập tại thôn Quyết Thắng 2, xã Luận Thành.

Cùng với việc sơ tán, di dời dân, ngay trong đêm, các lực lượng chức năng xã Thạch Lập cũng tổ chức thu dọn cây xanh bị ngã đổ xuống đường, bảo đảm giao thông được thông suốt.

Xã Cẩm Tú cắt cử lực lượng canh gác 24/24h tại các đập tràn, cảnh báo người dân không qua lại khu vực nguy hiểm.

Nhóm PV Thời sự


