Sôi nổi hội thi “Rèn nghề Luật” năm học 2025-2026

Sáng 27/5, Khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức thành công Lễ tổng kết và trao giải hội thi “Rèn nghề Luật” - nơi ghi dấu hành trình học hỏi, rèn luyện và thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp của sinh viên

Các đội thi tham gia diễn án tại phiên tòa giả định.

Tham dự có 6 đội thi đến từ các lớp Luật và Luật Kinh tế, Trường Đại học Hồng Đức.

Hội thi được tổ chức dưới hình thức những phiên tòa giả định được đầu tư bài bản từ nội dung đến hình thức đã mang đến không khí tranh tụng đầy kịch tính, chuyên nghiệp, cho thấy sự sắc sảo trong tư duy pháp lý và bản lĩnh của sinh viên trên hành trình rèn nghề.

TS. Lê Văn Minh, Trưởng khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại hội thi.

Phát biểu tại lễ trao giải, TS. Lê Văn Minh, Trưởng khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức nhấn mạnh: Hội thi là môi trường rèn nghề lý tưởng, tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn. Thông qua quá trình tham gia hội thi, sinh viên được rèn luyện kỹ năng tranh biện, tư duy phản biện, xử lý tình huống và tác phong nghề nghiệp... Đây là những kỹ năng quan trọng giúp sinh viên hình thành tư duy pháp lý toàn diện và năng lực hành nghề ngay trong quá trình học tập.

Đồng thời khẳng định, việc chú trọng gắn lý thuyết với thực tiễn, tăng cường trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên chính là một trong những thế mạnh đào tạo nổi bật của Khoa Lý luận Chính trị - Luật, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực pháp lý có kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng.

Các đội thi tham gia diễn án tại phiên tòa giả định.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho cho Nhóm sinh viên lớp K27A và K27B, Đại học Luật chính quy.

Ban tổ chức, khách mời, sinh viên Khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức chụp ảnh lưu niệm.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 3 giải cá nhân ấn tượng gồm: Thẩm phán ấn tượng nhất; Luật sư ấn tượng nhất; Kiểm sát viên ấn tượng nhất; 3 giải Ba, 2 giải Nhì và 1 giải Nhất cho Nhóm sinh viên lớp K27A và K27B Đại học Luật chính quy.

Linh Hương