Người giáo viên vùng cao tận hiến cho nghề

Nụ cười hiền hậu, ánh mắt trìu mến là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi gặp cô giáo Dư Thị Việt Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiết Ống, xã Thiết Ống.

Cô giáo Dư Thị Việt Hà nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tiến Đạt

Cô Hà sinh ra và lớn lên ngay tại địa phương. Từ khi còn là một cô bé, cô đã ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo để được đứng trên bục giảng. Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng sư phạm tiểu học tại Trường Đại học Hồng Đức, năm 2003 cô bắt đầu công tác trong ngành giáo dục và trải qua nhiều môi trường giảng dạy khác nhau. Thấm thía được nỗi khổ cực của các em học sinh vùng cao, cô luôn ý thức được rằng mình là giáo viên thì phải làm tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Ý nghĩ đó đã thôi thúc cô phấn đấu học hỏi, tìm phương pháp tối ưu để truyền thụ kiến thức cho các em học sinh. Đồng thời, giúp các em tìm ra phương pháp học tập có hiệu quả nhất, đưa các em từ chỗ ngại học đến ham học.

Với cương vị là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiết Ống, cô luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao và nêu cao tinh thần tự lực, sáng tạo, vượt mọi khó khăn để tổ chức đầy đủ các hoạt động nhà trường theo yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Vì vậy, kết quả các hoạt động trong nhà trường năm sau luôn cao hơn năm trước.

Nét nổi bật của cô là sự tận tụy và tình yêu dành cho học trò vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cô đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong công tác giảng dạy tiếng Việt cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Từ những sáng kiến chuyên môn, các mô hình hỗ trợ học sinh làm quen và sử dụng tiếng Việt, đến việc xây dựng môi trường học đường thân thiện, cô đã tạo nên những chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ học sinh mạnh dạn giao tiếp tăng lên, kỹ năng ngôn ngữ được cải thiện bền vững.

Đến nay, cô đã viết được 10 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 3 sáng kiến kinh nghiệm có sức lan tỏa lớn, được nhiều trường học tham khảo và học tập như: “Một số kinh nghiệm thu hút bạn đọc đến với thư viện Trường Tiểu học Thiết Ống 1”; “Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu Học Thiết Ống 1”; “Một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên Trường Tiểu học Thiết Ống”.

Điều đáng ghi nhận ở cô là, trong 5 năm qua cô cùng với hiệu trưởng và tổ chuyên môn nhà trường giúp đỡ được 4 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 10 giáo viên giỏi cấp huyện (cũ). Đặc biệt trong năm học 2019-2020 cô cùng với 1 giáo viên cốt cán được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước (cũ) tin tưởng giao nhiệm vụ tư vấn giúp đỡ cho 9 giáo viên tham dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và tất cả đều đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Trải qua nhiều cương vị, địa bàn công tác, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cô luôn tích cực tham gia các cuộc vận động của ngành cũng như chính quyền, các đoàn thể; xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; gương mẫu đi trước, làm trước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể. Bản thân tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chống tiêu cực trong nhà trường, giữ gìn đạo đức, lối sống, luôn chấp hành nghiêm nội quy của nhà trường nói riêng và của ngành nói chung; luôn phát huy tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Công tác chăm lo học sinh nghèo cũng được cô tham gia hết mình.

Từ những nỗ lực, cống hiến cho nghề, nhiều năm liên tục cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được các cấp tặng bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo. Vinh dự nhất là cô được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nhận xét về đồng nghiệp, thầy giáo Trịnh Hồng Văn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiết Ống cho biết: “Cô giáo Dư Thị Việt Hà là giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, luôn gương mẫu trong các hoạt động chuyên môn và phong trào của nhà trường. Đồng thời, không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Không chỉ giàu kinh nghiệm trong giảng dạy, cô còn là giáo viên tận tâm với đồng nghiệp, hết lòng vì học sinh”.

Tiến Đạt