Hóa giải mâu thuẫn từ sớm, từ xa

Bằng việc chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa và phân loại các tranh chấp, bất hòa theo tính chất, Công an xã Hồ Vương đã kịp thời hóa giải nhiều mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay tại cơ sở.

Công an xã Hồ Vương triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình địa bàn để ngăn chặn các mâu thuẫn từ sớm.

Kịp thời hóa giải các mâu thuẫn

Cuối năm 2025, Công an xã Hồ Vương đã ngăn chặn kịp thời mâu thuẫn do tranh chấp đất đai có dấu hiệu leo thang thành xung đột giữa hai hộ dân tại thôn 7. Ngay khi phát hiện sự việc cãi vã giữa gia đình ông Vũ Văn B. và ông Hoàng Văn T., Công an xã nhận định nếu không can thiệp sớm, mâu thuẫn có thể trở thành nguồn cơn dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương. Để giải quyết tận gốc rễ vụ việc, Thiếu tá Lê Viết Cường, cảnh sát khu vực đã phối hợp với trưởng thôn 7, tổ hòa giải cơ sở vào cuộc nắm bắt nội dung, diễn biến, xác định nguyên nhân của mâu thuẫn.

Kiên trì thực hiện phương châm “Biến mâu thuẫn lớn thành nhỏ, biến nhỏ thành không còn mâu thuẫn”, Thiếu tá Lê Viết Cường cùng trưởng thôn 7, tổ hòa giải đã gặp gỡ, lắng nghe tâm tư của hai hộ gia đình. Quá trình làm việc, cán bộ cảnh sát khu vực chủ động lồng ghép việc phân tích thấu lý, đạt tình với tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành. Sự giải thích cặn kẽ về quyền lợi, nghĩa vụ công dân khi tham gia các quan hệ xã hội, chế tài xử lý vi phạm đã giúp hai bên bình tĩnh trở lại, nhận thức rõ ranh giới giữa tranh chấp dân sự và hành vi phạm pháp. Sau khi được đả thông tư tưởng, gia đình ông B. và ông T. đã tự nguyện ký cam kết giữ gìn hòa khí, không để xảy ra xung đột. Việc hóa giải thành công vụ việc từ giai đoạn manh nha không chỉ bảo vệ sự bình yên cho thôn 7, mà còn khẳng định hiệu quả của việc bám địa bàn, sát dân mà Công an xã Hồ Vương đang triển khai.

Thực hiện cao điểm rà soát, giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn, cuối tháng 4/2026 công an xã đã phát hiện, can thiệp kịp thời vụ bất hòa liên quan đến đất đai giữa bà Phạm Thị Đ. và con trai là anh Hoàng Văn M. ở thôn 7. Nhận diện sớm nguy cơ vụ việc có thể trở thành điểm nóng ANTT, lực lượng công an xã đã chủ động gặp gỡ các bên để nắm bản chất vấn đề. Tại buổi làm việc, cán bộ công an xã đã kiên trì tuyên truyền, giải thích cặn kẽ các quy định pháp luật và quy chế ứng xử tại địa phương. Sự gần gũi, phân tích phải trái của cán bộ công an xã đã giúp hai mẹ con bình tĩnh, nhận thức rõ trách nhiệm công dân. Kết quả, bà Đ. đã tự nguyện ký cam kết chấm dứt cãi vã, giữ gìn hòa thuận trong gia đình và nghiêm túc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú.

Qua rà soát của Công an xã cho thấy, các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân địa phương chủ yếu mang tính tức thời, bắt nguồn từ tranh chấp đất đai, sinh hoạt hàng xóm, bất hòa gia đình. Nhờ sự can thiệp kịp thời của chính quyền cùng lực lượng công an, các vụ việc đều được hòa giải từ sớm, từ xa. Điều này giúp ngăn chặn triệt để nguy cơ các mâu thuẫn bùng phát thành hành vi cố ý gây thương tích, bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng cho người dân.

Chủ động nhận diện

Bám sát Kế hoạch số 225/KH-CAT-PC06 ngày 24/4/2026 của Công an tỉnh về “Cao điểm rà soát, giải quyết mâu thuẫn toàn tỉnh” và Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 28/1/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồ Vương về “Lãnh đạo thực hiện giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân", Công an xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ANTT ở cơ sở. Đáng chú ý, đơn vị chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo ANTT xã ban hành kế hoạch “Tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động và giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn trong Nhân dân trên địa bàn xã Hồ Vương”. Đồng thời, tham mưu cho chính quyền địa phương kiện toàn các tổ hòa giải, tổ tự quản về ANTT. Đây chính là “tai mắt" của lực lượng công an trong việc phát hiện, tháo gỡ dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ khu dân cư, không để trở thành mâu thuẫn phức tạp làm phát sinh tội phạm.

Bên cạnh đó, công an xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Không theo lối mòn, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương khéo léo lồng ghép kiến thức pháp luật với các bài học về đạo đức truyền thống, tình làng, nghĩa xóm để việc tuyên truyền, phổ biến thấm sâu vào từng gia đình, từng người dân. Sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân chính là cách để triệt tiêu các nguy cơ tội phạm bộc phát từ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Đáng nói hơn, phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn ANTT ở cơ sở, công an xã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát, bóc tách, đánh giá tính chất từng mâu thuẫn đang hiện hữu trên địa bàn. Trên cơ sở dữ liệu được phân tích, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ hòa giải cơ sở tiến hành giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”. Đồng thời, kiên trì mục tiêu hóa giải từ mâu thuẫn to thành nhỏ, từ nhỏ thành không còn mẫu thuẫn. Mặt khác, lực lượng cảnh sát khu vực được giao trọng trách tiếp nhận và xử lý triệt để các mâu thuẫn ngay từ khi mới manh nha, theo phương châm hành động là có mặt ngay tại hiện trường, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tuyệt đối không để giải quyết bằng bạo lực, phát sinh thành “điểm nóng” về ANTT. Ngoài ra, công an xã còn chú trọng chuyển hóa toàn diện các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT và tổ chức tuần tra khép kín địa bàn nhằm trấn áp ngay các hành vi bạo lực. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn để tạo “gọng kìm” vừa răn đe vi phạm, vừa triệt tiêu tận gốc các vụ việc phát sinh từ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Giữ gìn ANTT và kiến tạo môi trường sống bình yên trên địa bàn xã Hồ Vương không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an, mà là sự chung tay của cả hệ thống chính trị và đồng lòng từ các tầng lớp Nhân dân địa phương. Khi mỗi người dân nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật và mỗi cộng đồng dân cư, từng gia đình tự giác nhường nhịn, thì những mâu thuẫn sẽ được hóa giải ngay từ sớm, từ xa. Điều đó góp phần xây dựng một Hồ Vương bình yên, hạnh phúc và phát triển vững bền.

Bài và ảnh: Hòa Bình