Xưởng in lịch Tết 2025 chuyên nghiệp – Đa dạng mẫu mã, giá tốt

Mỗi dịp cuối năm, việc chuẩn bị quà tặng cho khách hàng, đối tác hay nhân viên luôn là một phần quan trọng trong chiến dịch tri ân và quảng bá thương hiệu. Trong đó, lịch Tết luôn là món quà ý nghĩa, vừa mang tính ứng dụng cao, vừa giúp doanh nghiệp lưu giữ hình ảnh suốt cả năm. Nếu bạn đang tìm kiếm một xưởng in lịch Tết 2025 uy tín, chuyên nghiệp, Xưởng in Hoa Long sẽ là địa chỉ đáng tin cậy, mang đến những sản phẩm lịch đẹp, chất lượng và ấn tượng.

Vì sao nên in lịch Tết 2025 tại Xưởng in Hoa Long?

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành in ấn, In Hoa Long đã trở thành đối tác tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp, cơ quan và cửa hàng trên khắp cả nước. Điểm mạnh nổi bật khi bạn chọn chúng tôi làm xưởng in lịch Tết 2025 :

- Chất lượng in sắc nét: Sử dụng công nghệ in offset hiện đại, đảm bảo màu sắc chuẩn, hình ảnh rõ nét và bền đẹp suốt năm.

- Giấy in cao cấp: Chúng tôi lựa chọn giấy Couche, Bristol hoặc Ivory chất lượng cao, mang lại cảm giác sang trọng và bền bỉ.

- Thiết kế sáng tạo: Đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, sẵn sàng sáng tạo mẫu lịch độc quyền theo yêu cầu, giúp doanh nghiệp thể hiện bản sắc riêng.

- Tiến độ nhanh chóng: Quy trình sản xuất tối ưu, đáp ứng kịp thời ngay cả khi đơn hàng gấp.

- Giá cả hợp lý: Sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, giúp tối ưu chi phí cho khách hàng.

In lịch Tết theo yêu cầu

Các loại lịch Tết 2025 phổ biến tại Hoa Long

Chúng tôi cung cấp đa dạng các mẫu lịch để phù hợp với nhu cầu và ngân sách của từng khách hàng:

- Lịch bloc: Lịch bloc siêu đại, đại, trung, mini... với nhiều chủ đề phong phú như phong cảnh, nghệ thuật, danh ngôn, ẩm thực Việt Nam.

- Lịch bàn: Gọn nhẹ, tiện lợi, phù hợp đặt trên bàn làm việc, in logo và thông tin doanh nghiệp nổi bật.

- Lịch treo tường: Từ loại 1 tờ, 7 tờ đến 13 tờ, thiết kế ấn tượng, hình ảnh bắt mắt.

- Lịch độc quyền: Sản xuất riêng theo bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp, từ màu sắc, hình ảnh đến thông điệp.

Chất liệu, kích thước in lịch Chất liệu giấy

- Lịch bloc: Giấy Couche hoặc giấy Ford trắng, định lượng tham khảo từ 60gsm – 70gsm (giấy nhẹ nhưng bám mực tốt, dễ xé).

- Lịch bàn: Giấy Couche 200 – 250gsm in mặt lịch, bồi trên bìa cứng Ivory hoặc Duplex 1000 – 1200gsm làm chân lịch.

- Lịch treo tường: Giấy Couche 150 – 200gsm, bề mặt bóng đẹp, in hình ảnh sắc nét.

- Lịch độc quyền: Có thể chọn giấy mỹ thuật, giấy cao cấp chống ố vàng theo yêu cầu.

Kích thước phổ biến

- Lịch bloc: Bloc siêu đại (25x35cm), bloc đại (20x30cm), bloc trung (14.5x20.5cm), bloc mini (10.5x14.5cm).

- Lịch bàn: Ngang 21x15cm hoặc 24x17cm; dọc 15x21cm.

- Lịch treo tường: 1 tờ khổ 40x60cm, 7 tờ/13 tờ khổ 36x70cm hoặc theo yêu cầu.

- Lịch để bàn chữ A: Cao 16–18cm, rộng 20–24cm.

In lịch để bàn đẹp, chất lượng.

Quy trình đặt in lịch Tết 2025 tại In Hoa Long

Để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và đảm bảo sản phẩm hoàn hảo, In Hoa Long áp dụng quy trình chuyên nghiệp:

- Tiếp nhận yêu cầu: Khách hàng cung cấp thông tin về loại lịch, số lượng, phong cách thiết kế.

- Tư vấn và báo giá: Đưa ra phương án tối ưu về mẫu mã, chất liệu và chi phí.

- Thiết kế: Đội ngũ thiết kế lên mẫu và gửi bản duyệt cho khách hàng chỉnh sửa.

- In ấn & gia công: Tiến hành in theo công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng tốt nhất.

- Giao hàng: Vận chuyển nhanh chóng, đúng hẹn, hỗ trợ giao tận nơi.

Lợi ích khi in lịch Tết 2025 tại Xưởng in Hoa Long

Không chỉ là một món quà Tết ý nghĩa, lịch còn mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp:

- Quảng bá thương hiệu liên tục: Logo và thông điệp của doanh nghiệp xuất hiện trước mắt khách hàng suốt 365 ngày.

- Tăng sự gắn kết: Quà tặng lịch giúp doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm và trân trọng tới đối tác, nhân viên.

- Tính ứng dụng cao: Lịch vừa để xem ngày tháng, vừa có thể trở thành vật trang trí không gian.

Xưởng In Hoa Long

Cam kết của Xưởng in Hoa Long

Khi đặt in tại Xưởng in lịch Tết 2025 của chúng tôi, khách hàng sẽ nhận được:

- Sản phẩm đẹp, chuẩn mẫu, đúng số lượng.

- Giá tốt trên thị trường với chất lượng đảm bảo.

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, hỗ trợ từ khâu ý tưởng tới khi nhận hàng.

- Chính sách ưu đãi đặc biệt cho những đơn hàng với số lượng lớn.

Xưởng In Hoa Long luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mùa Tết, mang đến những bộ lịch sang trọng, ấn tượng và tràn đầy ý nghĩa. Nếu bạn muốn sở hữu những mẫu lịch độc đáo, hãy liên hệ ngay với In Hoa Long để được tư vấn và báo giá nhanh nhất.

