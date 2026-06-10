Xung đột vũ trang toàn cầu lên mức kỷ lục kể từ sau Thế chiến II

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, số lượng xung đột vũ trang có sự tham gia của nhà nước trên thế giới trong năm 2025 đã đạt mức cao nhất kể từ sau Thế chiến II.

65 cuộc xung đột giữa các quốc gia trên toàn thế giới được ghi nhận trong năm 2025. Ảnh: Getty.

Báo cáo công bố ngày 9/6 cho biết đã ghi nhận 65 cuộc xung đột có ít nhất một bên là lực lượng chính phủ, mức cao nhất kể từ khi hệ thống dữ liệu được thiết lập vào năm 1946. Ước tính khoảng 245.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến xung đột trong năm 2025, đưa năm này trở thành một trong những giai đoạn có số thương vong cao nhất trong nhiều thập kỷ gần đây.

Các nhà nghiên cứu nhận định, tình hình thế giới hiện nay “phân mảnh hơn đáng kể”, với số lượng các điểm nóng đồng thời ở mức “chưa từng có”, xuất phát từ cả các cuộc khủng hoảng kéo dài và những xung đột mới bùng phát trên diện rộng. Báo cáo đề cập đến diễn biến leo thang tại Ukraine, tình hình xung đột tại Gaza, cũng như nội chiến tại Sudan.

Đáng chú ý, số lượng xung đột giữa các quốc gia trong năm 2025 đã tăng gấp đôi so với năm trước, lên mức kỷ lục 8 vụ việc, bao gồm các căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, Afghanistan và Pakistan, cũng như Campuchia và Thái Lan.

Những người dân tị nạn, chạy trốn khỏi xung đột ở Sudan. Ảnh: Getty.

Theo PRIO, 65 xung đột được ghi nhận trải rộng tại 35 quốc gia, trong đó nhiều quốc gia cùng lúc tham gia nhiều điểm nóng khác nhau. Ví dụ, Israel được cho là có liên quan đến các xung đột tại Gaza, Syria, Lebanon, Iran và Yemen; trong khi Myanmar, Pakistan và Nigeria cũng đối mặt với nhiều hơn một cuộc xung đột vũ trang.

Khu vực châu Phi tiếp tục là điểm nóng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bạo lực liên quan đến xung đột, tiếp theo là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ và châu Âu. Báo cáo cũng cho biết hơn 930.000 người đã thiệt mạng trong các xung đột vũ trang kể từ năm 2021, gần tương đương tổng số thương vong của hai thập kỷ trước đó.

Thúy Hà