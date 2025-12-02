Xung đột Nga-Ukraine: Nga tuyên bố chiếm Pokrovsk, Ukraine tìm kiếm sự ủng hộ của châu Âu

Nga vừa tuyên bố đã chiếm được thị trấn chiến lược Pokrovsk ở miền Đông Ukraine, trung tâm hậu cần đã bị lực lượng Moscow tấn công trong nhiều tháng. Đồng thời kiểm soát thị trấn Vovchansk ở vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine.

Quân nhân thuộc Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 148 Zhytomyr Ukraine khai hỏa pháo tự hành Caesar về phía quân đội Nga, gần thị trấn tiền tuyến Pokrovsk ở vùng Donetsk, Ukraine, ngày 23/11/2025. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải một đoạn video được cho là ghi lại cảnh quân nhân Nga đang kéo cờ trên quảng trường trung tâm ở Pokrovsk. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, các chỉ huy quân sự Nga đã thông báo cho Tổng thống Vladimir Putin về việc chiếm giữ Pokrovsk khi ông đến thăm một sở chỉ huy quân sự chưa được tiết lộ. Tổng thống Putin gọi động thái này là “quan trọng” và cho biết “nó sẽ đảm bảo các giải pháp cho các nhiệm vụ mà chúng tôi đã đặt ra khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov khẳng định lực lượng Nga quyết tâm tiếp tục kiểm soát toàn bộ khu vực Donbas - một khu công nghiệp bao gồm các vùng Donetsk và Luhansk của Ukraine.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine vẫn chưa xác nhận thông tin Nga kiểm soát được Pokrovsk và Vovchansk.

Blog quân sự DeepState của Ukraine cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát được khoảng 505 km2 lãnh thổ Ukraine vào tháng 11, gần gấp đôi diện tích kiểm soát được vào tháng 10. Nhóm bản đồ nguồn mở này cho biết lực lượng Nga đã thành công ở khu vực xung quanh Huliaipole thuộc vùng Zaporizhia, đông nam Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Paris để củng cố sự ủng hộ của châu Âu dành cho Kyiv, và cho biết nhượng bộ lãnh thổ là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga. Tổng thống Zelensky cho biết ông mong đợi một cuộc trò chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump về “những vấn đề quan trọng”.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Pháp Macron cho biết chỉ có Ukraine mới có thể quyết định lãnh thổ của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, đồng thời khẳng định thời điểm hiện tại “có thể mang tính quyết định cho tương lai hòa bình ở Ukraine và an ninh ở châu Âu”.

Tiếp đó, tổng thống Pháp đã nói chuyện với tổng thống Mỹ Donald Trump, thảo luận “các bước tiếp theo trong nỗ lực hòa giải”, trong đó nhấn mạnh “tầm quan trọng cốt lõi của các đảm bảo an ninh cần thiết cho Ukraine”.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết chính quyền Trump “rất lạc quan” về việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine sau cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Florida hôm 30/11.

Trong một diễn biến liên quan, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas bày tỏ lo ngại về cuộc gặp Putin-Witkoff dự kiến ​​diễn ra, viện dẫn sự lo ngại “mọi áp lực sẽ dồn lên phía yếu”.

Liên quan đến an ninh khu vực, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên án các cuộc tấn công vào tàu thương mại ở Biển Đen sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng đêm” của Nga ở vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, cáo buộc Litva, một thành viên EU, triển khai máy bay không người lái để do thám nước này và thả “tài liệu cực đoan”. Vilnius bác bỏ cáo buộc này là sai sự thật. Về phần mình, Litva đổ lỗi cho Belarus về các vụ xâm nhập bằng khinh khí cầu khiến các chuyến bay tại sân bay Vilnius phải tạm dừng. Litva cho biết cơ quan ngoại giao EU đã triệu tập đại diện Belarus tại Brussels và kêu gọi “chấm dứt các cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào các nước EU”.

