Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Xuất phát chặng 5 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP HCM 2026

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sau khi kết thúc chặng 4 tại Thanh Hóa, ngày 7/4, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 38 tiếp tục diễn ra chặng 5 với hành trình từ phường Hạc Thành (Thanh Hóa) đi phường Trường Vinh (Nghệ An), dài 139km.

Sau khi kết thúc chặng 4 tại Thanh Hóa, ngày 7/4, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 38 tiếp tục diễn ra chặng 5 với hành trình từ phường Hạc Thành (Thanh Hóa) đi phường Trường Vinh (Nghệ An), dài 139km.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Lê Văn Trung động viên, chụp ảnh lưu niệm cùng đội Xe đạp Thanh Hóa trước giờ xuất phát.

Dự lễ xuất phát có đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo UBND phường Hạc Thành cùng đông đảo Nhân dân tới cổ vũ.

Các tay đua xuất phát lúc 7 giờ trước khuôn viên Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, di chuyển qua nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh trước khi rời Thanh Hóa sang Nghệ An. Đây là chặng đua có địa hình chủ yếu là đường bằng, thuận lợi cho các tay đua có sở trường nước rút.

Các tay đua sẵn sàng trước giờ xuất phát.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Lê Văn Trung phát lệnh xuất phát chặng 5.

Các tay đua xuất phát chặng 5 từ phường Hạc Thành (Thanh Hóa) đi phường Trường Vinh (Nghệ An), dài 139km.

Lộ trình thi đấu chặng 5, xuất phát tại Thanh Hóa.

Tuy nhiên, thử thách lớn của chặng đấu không chỉ đến từ cự ly dài hơn mà còn là điều kiện thời tiết bắt đầu nắng nóng, đòi hỏi các tay đua phải có sự phân phối sức hợp lý cũng như chiến thuật thi đấu chặt chẽ từ các đội.

Sau chặng 4, tay đua người Belarus Marchuk Dzianis (đội Kenda Đồng Nai) đang tạm giữ áo vàng với khoảng cách 5 giây so với Zachary Patrick Peterson. Đây là cách biệt không lớn, hứa hẹn cuộc cạnh tranh quyết liệt trong chặng 5.

Bên cạnh đó, các tay đua như Sergei Kulikov (An Giang), Nguyễn Văn Bình (TP HCM Vinama) hay Anton Popov (đội Thanh Hóa) cũng sẵn sàng tạo đột biến để cải thiện thứ hạng.

Tay đua người Belarus Marchuk Dzianis (đội Kenda Đồng Nai) đang tạm giữ áo vàng sau chặng 4.

Qua 4 chặng đầu tiên, đội Thanh Hóa đã ghi dấu ấn đậm nét nhất ở chặng thứ 3 với thành tích về nhì của ngoại binh Anton Popov. Kết thúc chặng 4 tại Thanh Hóa, Popov tạm giữ vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp cá nhân và sẽ tiếp tục nỗ lực cạnh tranh top đầu ở những chặng tới.

Với Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa vẫn là đội đua non trẻ, là đội duy nhất trong số 16 đội không có nhà tài trợ. Dù vậy, năm 2026 đánh dấu mùa giải đầu tiên đội đua xứ Thanh có ngoại binh tham dự và đang từng bước nỗ lực mang về thành tích cao nhất có thể.

Ngoại binh của đội Thanh Hóa - Anton Popov tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo đột biến ở những chặng đua tới. (Ảnh: HTV)

Theo lộ trình, chặng 5 có 2 điểm rút dọc đường (sprint), lần lượt tại phường Trúc Lâm (Thanh Hóa), cách vạch xuất phát 59,5km và tại xã Đức Châu (Nghệ An), cách xuất phát 93,5km.

Với những yếu tố chuyên môn và điều kiện thi đấu, chặng 5 được dự báo tiếp tục mang đến diễn biến hấp dẫn, kịch tính trên hành trình về phường Trường Vinh, Nghệ An.

Hoàng Sơn

    Marchuk Dzianis “xé” áo vàng Cúp truyền hình TP HCM ở chặng 4

    Sáng 6/4, chặng 4 của Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 38 với lộ trình Hà Nội - Ninh Bình - Thanh Hóa (114km) đã diễn ra sôi nổi và hấp dẫn, khép lại bằng màn nước rút của cua rơ người Belarus Marchuk Dzianis (đội Kenda Đồng Nai).

Từ khóa:

#Tp Hồ Chí Minh #Đua xe đạp #Thanh hóa #phường Hạc Thành #Nghệ an #Tay đua #Hành trình #Toàn quốc #Tp hcm #Xứ Thanh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh