Marchuk Dzianis “xé” áo vàng Cúp truyền hình TP HCM ở chặng 4

Sáng 6/4, chặng 4 của Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 38 với lộ trình Hà Nội - Ninh Bình - Thanh Hóa (114km) đã diễn ra sôi nổi và hấp dẫn, khép lại bằng màn nước rút của cua rơ người Belarus Marchuk Dzianis (đội Kenda Đồng Nai).

Chặng 4 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 - “Non sông liền một dải” diễn ra hấp dẫn, kịch tính.

Đoàn đua xuất phát từ Công viên Lê Nin (Hà Nội), đi qua tỉnh Ninh Bình trước khi tiến vào địa phận Thanh Hóa qua phường Bỉm Sơn, tiếp tục qua các địa phương Hà Trung, Hoằng Hóa..., theo đường tránh Thanh Hóa, qua cầu Nguyệt Viên, vòng xoay biểu tượng con Hạc, theo Đại lộ Lê Lợi về đích trước cổng Công viên Hội An (phường Hạc Thành).

Lễ đón đoàn và trao thưởng chặng 4 được tổ chức trang trọng với sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và đông đảo Nhân dân đến cổ vũ.

Ban Tổ chức cuộc đua trao tặng kỷ niệm chương cho Ban Tổ chức địa phương tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ở chặng 3 quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) hôm 5/4, Marchuk Dzianis (đội Kenda Đồng Nai) đã chứng minh khả năng nước rút ấn tượng. Anh thắng ở cả 2 điểm rút giành giải thưởng dọc đường (sprint), qua đó chiếm lấy áo xanh. Tấm áo vàng thuộc về Zachary Patrick Peterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long).

Ngày 6/4, ở chặng 4, Zachary Patrick Peterson có một ngày vất vả, khi liên tục bị kèm cặp bởi các đối thủ. Trong khi đó, Marchuk Dzianis cũng không vội bung sức ở các điểm sprint như trước. Thay vào đó, anh giữ vị trí trong đoàn đông, chờ thời cơ để vươn lên.

Khi còn cách đích khoảng 10km, các tay đua của Kenda Đồng Nai bắt đầu tung chiến thuật. Marchuk Dzianis chớp thời cơ để nước rút về nhất chặng. Zachary Patrick Peterson cũng xuất hiện trong nhóm nước rút, nhưng chỉ có thể về 3. Người về nhì là tay đua Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai).

VĐV Marchuk Dzianis (đội Kenda Đồng Nai - áo xanh) xuất sắc cán đích đầu tiên chặng 4 Hà Nội - Ninh Bình - Thanh Hóa.

Kết quả chặng 4.

Với chiến thắng này, Marchuk Dzianis “xé” áo vàng thành công, đồng thời bảo vệ được áo xanh.

Trong khi đó, áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình (TP HCM Vinama) và áo trắng thuộc về Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong cùng đại diện Ban Tổ chức trao áo vàng cho tay đua VĐV Marchuk Dzianis (đội Kenda Đồng Nai).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng trao áo cam cho VĐV Nguyễn Văn Bình (TP HCM Vinama).

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Lê Văn Trung cùng đại diện Ban Tổ chức trao áo xanh cho VĐV Marchuk Dzianis.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Nguyễn Duy Tự cùng đại diện Ban Tổ chức trao áo trắng cho VĐV Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2).

Chiến thắng ở điểm sprint 1 chặng 4 là tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) và sprint 2 là Đặng Thành Được (Hà Nội).

Ngay sau khi kết thúc chặng đua, Ban Tổ chức đã tiến hành trao các danh hiệu chặng, đồng thời trao kỷ niệm chương cho Ban Tổ chức địa phương tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận sự phối hợp hiệu quả trong công tác tổ chức.

Ban Tổ chức cuộc đua trao tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện nhà tài trợ Tôn Đông Á trao thưởng 10 triệu đồng cho Đội xe đạp Thanh Hóa khi đoàn đua về xứ Thanh.

Sáng mai 7/4, các tay đua tiếp tục bước vào chặng 5 từ Thanh Hóa đi Nghệ An với cự ly 139km.

Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 38 diễn ra từ ngày 3 đến 30/4/2026 với chủ đề “Non sông liền một dải”, gồm 25 chặng đua, tổng lộ trình 2.745 km, xuất phát từ Phú Thọ và kết thúc trước Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Giải đi qua nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh..., góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và sự phát triển của các địa phương. Trong hành trình thi đấu, các tay đua chinh phục 7 ngọn đèo lớn, trong đó đáng chú ý là đèo Khánh Lê (nối Khánh Hòa - Lâm Đồng) dài 33km, cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, được xem là chặng đua mang tính quyết định đến cuộc cạnh tranh các danh hiệu chung cuộc.

Hoàng Sơn