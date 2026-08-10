Xuất khẩu thủy sản Thanh Hóa duy trì đà tăng trưởng ổn định

Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, chi phí logistics, nhất là cước vận tải biển, ở mức cao, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản Thanh Hóa đã chủ động thích ứng, duy trì sản xuất và mở rộng thị trường. Nhờ đó, 7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt trên 53 triệu USD, tạo nền tảng để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Chủ động thích ứng, giữ vững hoạt động sản xuất và xuất khẩu

Là doanh nghiệp chuyên chế biến các sản phẩm surimi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản FXPT (phường Sầm Sơn) luôn xác định chất lượng là yếu tố quyết định để giữ vững thị trường. Trước những biến động của thương mại quốc tế, doanh nghiệp đã chủ động đầu tư đổi mới quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đồng thời tích cực tìm kiếm thêm khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản FXPT duy trì ổn định nhằm đáp ứng các đơn hàng

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong 7 tháng năm 2026, doanh nghiệp đã xuất khẩu hơn 250 tấn sản phẩm các loại, đạt giá trị khoảng 2 triệu USD, tăng từ 15 đến 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa, hoạt động sản xuất, chế biến cũng duy trì ổn định. Trong 7 tháng năm 2026, doanh nghiệp đã xuất khẩu khoảng 8.500 tấn hải sản, đạt gần 60% kế hoạch năm. Đây là kết quả tích cực trong điều kiện chi phí đầu vào và chi phí vận chuyển quốc tế vẫn ở mức cao.

Công nhân Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa chế biến, đóng gói sản phẩm thủy sản phục vụ xuất khẩu.

Theo ông Lê Xuân Quý, Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa, thị trường xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp là Mỹ và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Việc giá cước vận tải biển tăng đã tác động đến chi phí và lợi nhuận, tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường truyền thống vẫn duy trì ổn định, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất và giữ vững kim ngạch xuất khẩu.

Phát huy nội lực, hướng tới tăng trưởng bền vững

Hiện nay, Thanh Hóa có khoảng 80 doanh nghiệp chế biến thủy, hải sản, trong đó có 6 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu chính ngạch. Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm dần sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, qua đó nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thương mại toàn cầu.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa đang hoàn tất các đơn hàng thủy sản xuất khẩu.

Bên cạnh duy trì các thị trường xuất khẩu chủ lực như Nhật Bản, Mỹ và EU, các doanh nghiệp đang tích cực tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Dù còn đối mặt với chi phí logistics cao, giá nguyên liệu biến động và các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường nhập khẩu, song với sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp cùng những giải pháp hỗ trợ từ các cấp, ngành, hoạt động chế biến và xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định.

Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Thanh Hóa đạt trên 53 triệu USD. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, phấn đấu duy trì tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng cuối năm, góp phần nâng cao giá trị ngành thủy sản và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Tiến Dũng